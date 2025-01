Xbox Game Pass, ecco i primi 6 giochi gratis che ci diranno addio nel 2025

Il 2025 di Xbox Game Pass inizia portando sia notizie buone che quelle cattive: dopo aver infatti appena reso disponibile il primo gioco gratis dell'anno, il servizio in abbonamento ha confermato anche i titoli pronti a lasciarci tra poche settimane.

Le applicazioni ufficiali del servizio in abbonamento hanno infatti aggiornato la sezione "Presto non disponibile" del catalogo, confermandoci che a metà gennaio dovremo ufficialmente dire addio a ben 6 giochi gratis.

Vediamo insieme dunque tutti i titoli che non potremo più scaricare su Xbox Game Pass a partire dal 15 gennaio 2025:

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 15 gennaio 2025

Insurgency: Sandstorm

Common'hood

Escape Academy

Those Who Remain

Figment: Journey Into the Mind

Exoprimal

Il gioco maggiormente di spessore nella lista è sicuramente Exoprimal: l'ambizioso multiplayer fantascientifico con i dinosauri di casa Capcom era stato introdotto fin dal day-one sul servizio in abbonamento, ma pare che presto non sarà più possibile provarlo gratuitamente.

C'è anche da dire che non ha avuto particolare fortuna, spingendo il team di sviluppo a interromperne il supporto abbastanza presto: se siete curiosi di provarlo senza costi aggiuntivi, questa potrebbe essere la vostra ultima occasione.

Ricordiamo che gli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) potranno approfittare anche di sconti speciali di almeno il 20% su ognuno dei giochi gratuiti pronti a uscire dal catalogo.

Si tratta infatti di offerte speciali riservate esclusivamente agli utenti abbonati, qualora vogliate assicurarvi di aggiungere questi titoli permanentemente alla vostra collezione.

Come sempre il nostro consiglio è quello di invitarvi a provare tutti questi titoli prima che sia troppo tardi: potreste infatti scoprire piccole perle nascoste prima del loro avvio ufficiale.

Siamo invece ancora in attesa dell'annuncio ufficiale per i giochi gratuiti di gennaio 2025, che dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore: in attesa di saperne di più, riepiloghiamo insieme a voi tutti i titoli già confermati per questo mese.