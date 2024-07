Il gioco coi dinosauri di Capcom a quanto pare è "estinto"

Exoprimal, sparatutto multiplayer sci-fi con orde di dinosauri da sconfiggere, è ormai uscito un anno fa, ma a quanto pare è già arrivato alla fine.

Un titolo su cui la casa di Street Fighter 6 (che trovate su Amazon) sembrava aver puntato molto, ma che purtroppo non si è rivelato essere il successo sperato.

Nonostante sia stato reso disponibile gratis al day-one su Xbox Game Pass, la caccia ai dinosauri per salvare la civiltà non ha lasciato il segno.

Come riportato anche da IGN US, infatti, il gioco co-op di Capcom con mech e dinosauri non riceverà nuovi contenuti, come annunciato dalla società appena un anno dopo l'uscita del gioco.

Lo sparatutto è stato lanciato a luglio 2023 come una nuova proprietà intellettuale di Capcom e un tentativo di creare un servizio live di successo.

Nonostante vari aggiornamenti e crossover con altri franchise di Capcom, secondo SteamDB Exoprimal ha avuto un picco di giocatori simultanei nelle ultime 24 ore di soli 66 sulla piattaforma di Valve.

Capcom ha dichiarato che con il rilascio del Title Update 4 tutti i contenuti stagionali pianificati per Exoprimal sono stati completati.

Dopo la Stagione 4, che si conclude l'11 luglio, la Stagione 1 ripartirà daccapo, segnando l'inizio di un riciclo di contenuti già rilasciati.

Da quel momento, una nuova stagione inizierà il primo di ogni mese. Inoltre, i Pass Stagionali da 1 a 3 saranno nuovamente disponibili per la vendita. In altre parole, Exoprimal sarà inserito in un ciclo dalla Stagione 1 alla 4.

Capcom ha confermato che tutti i servizi online continueranno ad essere disponibili: quindi, Exoprimal rimarrà giocabile nonostante la società abbia essenzialmente abbandonato il gioco.

Tutte le modalità di gioco rimarranno disponibili, inclusa la modalità principale Dino Survival, così come i contenuti endgame come Savage Gauntlet e Time Loop Rebellion.

Capcom si aspettava che Exoprimal fosse un progetto complessivamente redditizio, ma ora come ora non figura nella lista dei titoli platinum, il che significa che ha venduto meno di un milione di copie.

Nella nostra recensione ha ottenuto un tiepido 6.8/10, lasciando intendere che il gioco si è rivelato essere poco più che sufficiente.