Xbox Game Pass, disponibile il primo gioco gratis del 2025

Il 2025 di Xbox Game Pass è ufficialmente iniziato: da questo momento potete infatti iniziare a scaricare il primo gioco gratis dell'anno offerto dal servizio in abbonamento.

Si tratta di Carrion, un "horror al contrario" in cui vestiremo i panni di una creatura terrificante dalle origini sconosciute, con un solo obiettivo: seminare il terrore e consumare gli umani che ci hanno imprigionato.

Un metroidvania originale pubblicato da Devolver Digital che fa ufficialmente il suo ritorno su Xbox Game Pass: il titolo era già stato reso disponibile in passato come parte del catalogo del servizio in abbonamento, ma da adesso è nuovamente disponibile per il download.

Carrion è disponibile sia sulle console Xbox che su PC: se siete iscritti al piano Ultimate (che trovate scontato su Amazon) potrete anche approfittare di una versione Cloud, iniziando a giocarlo senza alcun download sui vostri dispositivi preferiti.

Nella recensione dedicata il nostro Domenico Musicò aveva premiato il lavoro di Phobia Game Studio con un 7.5/10, spiegandovi che Carrion «è un esperimento stravagante e piuttosto riuscito, dotato di una narrazione silenziosa e sibillina che sa come accendere il lume della curiosità, suggerendo dettagli senza mai affermare il loro reale significato».

Un buon modo per iniziare il 2025 di Xbox Game Pass insomma, qualora non abbiate già avuto possibilità di provare questo bizzarro titolo in passato.

Nelle prossime ore — o giornate — la casa di Redmond dovrebbe anche annunciare in via ufficiale i prossimi giochi gratuiti in arrivo sul servizio in abbonamento: non appena ne sapremo di più al riguardo, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, ricordiamo che sono già stati confermati i primi titoli in arrivo a gennaio: in particolar modo segnaliamo che a fine mese è in arrivo una tripletta molto interessante.

Ma non solo: abbiamo anche i nomi per tantissimi altri titoli in arrivo nel corso del 2025, pur senza date particolarmente precise.