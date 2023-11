Xbox Game Pass, disponibili da ora a sorpresa 2 grandi shooter soulslike

Siamo in attesa di scoprire quali saranno tutti i giochi gratis in arrivo per il mese di dicembre su Xbox Game Pass, ma pare che gli omaggi di novembre non siano ancora finite: il servizio in abbonamento ha infatti deciso di fare un vero e proprio "shadow drop", con 2 nuovi grandi omaggi a sorpresa.

E si tratta di giochi gratis particolarmente interessanti, se vi piacciono gli sparatutto in terza persona e i soulslike: potete infatti scaricare già da adesso Remnant: From The Ashes e Remnant II, ovviamente senza ulteriori costi aggiuntivi.

Si tratta di due divertenti action RPG con meccaniche ispirate dai soulslike, che metteranno dunque a dura prova le vostre capacità: Remnant II è stato anche una delle più piacevoli sorprese di questo 2023, come vi raccontammo nella nostra recensione dedicata.

Sebbene siamo ancora ufficialmente nel mese di novembre, entrambi i titoli non erano stati annunciati come parte della line-up di Xbox Game Pass (che trovate su Amazon): due veri e propri regali a sorpresa quindi, giusto in tempo per l'inizio dell'ultimo mese dell'anno.

A questo punto, è anche molto probabile che nelle prossime ore possa arrivare anche l'annuncio con tutti i nuovi titoli in arrivo per il servizio in abbonamento, ma per il momento possiamo soltanto invitarvi a provare il prima possibile queste due grandi sfide e augurarvi buon divertimento! Vi ricordiamo che su Remnant e Remnant II è disponibile anche la co-op online, se volete divertirvi con degli amici.

Ovviamente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare gli annunci relativi al mese di dicembre: per il momento, oltre a provare entrambi i Remnant, vi invitiamo a tenere d'occhio la lista di giochi che stanno per lasciare il servizio proprio in queste ore.

Possiamo però anticiparvi quello che sarà uno dei primi giochi del prossimo mese, in attesa che da casa Microsoft arrivi un comunicato ufficiale con tutti gli altri download previsti.