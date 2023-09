Xbox Game Pass, ecco i giochi gratis confermati a settembre (c'è Starfield)

L'attuale mese si dimostrerà davvero importante per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass.

Tutti i fan iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) possono infatti prepararsi a un mese niente male.

Del resto, in attesa del lancio ufficiale di Starfield, da poche ore è disponibile il primo gioco gratis offerto da Xbox Game Pass a settembre.

Ora, come riportato anche dai colleghi VGC, Microsoft ha confermato la prossima serie di titoli in arrivo su Xbox Game Pass per console, PC e Xbox Cloud Gaming durante il mese attualmente in corso.

Tra questi, oltre a Gris (disponibile dalla giornata di oggi, 5 settembre) spiccano il ben noto Starfield (Cloud, PC e Xbox Series X|S) il 6 settembre, seguito da Solar Ash (Cloud, Console e PC) particolarissimo platform sci-fi sviluppato da Heart Machine e pubblicato da Annapurna Interactive previsto il 14 settembre.

Per concludere, il 19 dello stesso mese sarà invece il turno di Lies of P (Cloud, Console e PC) il soulslike che prende ispirazione da un classico immortale come Bloodborne.

Ovviamente, oltre ai quattro titoli sopra elencati, ci aspettiamo che la Casa di Redmond sveli a breve anche le prossime novità in arrivo su Game Pass nel corso del mese da poco iniziato. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Segnaliamo in ogni caso che dal 16 settembre 2023 non potremo più scaricare gratuitamente sui nostri dispositivi ben 9 giochi, alcuni dei quali sono molto interessanti: ecco di quali titoli stiamo parlando.

Restando in tema di produzioni imperdibili su Xbox Game Pass, vi raccomandiamo caldamente di provare anche Sea of Stars: vi abbiamo raccontato questo straordinario gioco di ruolo nella nostra recensione.

Tornando a parlare di Starfield, che sarà ufficialmente disponibile gratuitamente a partire da domani 6 settembre anche sul catalogo Game Pass, se volete iniziare a prepararvi all'epopea spaziale di Bethesda, potete consultare la nostra guida in continuo aggiornamento.