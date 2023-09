Xbox Game Pass, disponibile il primo gioco gratis di settembre

L'attuale settimana si dimostrerà particolarmente importante per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, dato che a partire dalla giornata di domani sarà finalmente disponibile Starfield in via ufficiale.

Nel frattempo, i fan potranno però ingannare l'attesa con il primo gioco gratis offerto a settembre, già disponibile da questo momento per tutti i fan iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Advertisement

Si tratta di Gris, una perla indie pubblicata da Devolver Digital che potrete scoprire sia sulle vostre console Xbox che su PC, o alternativamente anche tramite Cloud Gaming in caso di un'iscrizione a Game Pass Ultimate.

Gris è un gioco quasi del tutto privo di testo, con uno stile grafico meticolosamente realizzato e animazioni delicate, in cui saranno solo le immagini a raccontarci la storia dell'omonima protagonista: una delle esperienze più affascinanti disponibili dal panorama indie negli ultimi anni e che, se siete curiosi di scoprirlo nel dettaglio, vi abbiamo raccontato in una recensione dedicata.

Da questo momento potete scaricare questa premiata produzione di Nomada Studio senza alcun costo aggiuntivo: il titolo è infatti già disponibile gratis sul servizio in abbonamento, senza alcun ulteriore tempo di attesa necessario.

Non ci resta che attendere l'annuncio della line-up completa di giochi gratis previsti per il mese di settembre, attualmente non ancora pubblicata sulle pagine ufficiali: nel frattempo, non possiamo che augurarvi buon divertimento con quest'altra produzione imperdibile.

Restando in tema di produzioni imperdibili su Xbox Game Pass, vi raccomandiamo caldamente di provare anche Sea of Stars, uno dei migliori titoli del 2023 e disponibile fin dal day-one: vi abbiamo raccontato questo straordinario gioco di ruolo nella nostra recensione.

Ma ovviamente tutta l'attenzione dei fan non può che essere riservata a Starfield, che sarà ufficialmente disponibile gratuitamente a partire da domani sul servizio: se volete iniziare a prepararvi adeguatamente, potete consultare la nostra guida in continuo aggiornamento.