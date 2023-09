Xbox Game Pass, 9 giochi gratis dicono addio a metà settembre

In attesa di scoprire il prossimo aggiornamento mensile di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di casa Microsoft ci ha già svelato quali giochi gratis sono pronti a lasciare il servizio a metà mese, con una lista più corposa rispetto a quanto i fan sono abituati.

Il catalogo di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) è in costante aggiornamento con tantissimi titoli interessanti, ma sfortunatamente dopo ogni metà e fine mese siamo anche costretti ad assistere ad alcuni addii, a volte anche di spessore.

Le app ufficiali del servizio in abbonamento si sono aggiornate proprio nelle scorse ore, segnalando che dal 16 settembre 2023 non potremo più scaricare gratuitamente sui nostri dispositivi ben 9 giochi, alcuni dei quali sono molto interessanti.

Di seguito vi riepilogheremo dunque la lista completa di titoli che stanno per lasciare ufficialmente il servizio: non possiamo che consigliarvi di provarli prima che sia troppo tardi.

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 16 settembre 2023

Amazing Cultivation Simulator (PC)

(PC) Aragami 2

Danganronpa V3

DC League of Super Pets

Fuga: Melodies of Steel

Metal Hellsinger

Sid Meier's Civilization VI

Tainted Grail: Conquest

Train Sim World 3

Tra i giochi che dovreste recuperare il prima possibile non possiamo non segnalarvi Civilization VI, l'ultimo capitolo della popolarissima saga strategica da cui potrebbe essere davvero difficile riuscire a staccarvi.

Anche Metal Hellsinger è sicuramente una delle produzioni più interessanti di questo elenco, dato che unisce le meccaniche da sparatutto al ritmo della musica metal.

Vi invitiamo dunque a non lasciarvi sfuggire queste occasioni prima che sia troppo tardi, ricordandovi anche che da abbonati potrete anche scegliere di acquistarli con uno speciale sconto prima del loro addio.

Nel frattempo, vi ricordiamo che proprio pochi giorni fa è stato aggiunto un nuovo titolo a sorpresa per gli amanti della pesca, senza alcun costo aggiuntivo.

Ma il servizio in abbonamento ha regalato e regalerà grandi sorprese soprattutto per gli amanti dei giochi di ruolo: non solo è già disponibile il bellissimo Sea of Stars — qui la nostra recensione — ma a breve tutti gli utenti potranno anche mettere le mani su Starfield — qui trovate la nostra recensione in corso.