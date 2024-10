Xbox Game Pass: ecco i giochi che lasciano il 31 ottobre

La metà del mese è sempre un po' il momento in cui i servizi in abbonamento si rinnovano, svelando cosa sta per arrivare sulla loro tavola – e quali pietanze stanno invece per abbandonarla.

Così, in concomitanza all'annuncio dei prossimi giochi in arrivo su Game Pass, come sempre da Xbox Wire c'è anche la conferma di quelli che dal 31 ottobre non saranno più disponibili, e che vi elenchiamo di seguito.

Advertisement

Giochi in uscita da Game Pass - 31 ottobre 2024

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Headbangers (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Inkulinati (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Lonely Mountain’s Downhill (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Mineko’s Night Market (Cloud, Console e PC)

Tra questi, indubbiamente Mineko's Night Market potrebbe essere un'ottima proposta per chi ama i giochi dallo spirito rilassante, mentre Inkulinati è decisamente unico e non possiamo non raccomandarvi di dargli un'occhiata.

Nelle scorse ore, vi abbiamo segnalato allo stesso modo anche i giochi in uscita da PlayStation Plus, di cui trovate tutti i dettagli nella nostra notizia dedicata.