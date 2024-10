Tanti big lasciano PlayStation Plus a novembre, da GTA a Red Dead e Kingdom Hearts

Ciclicamente, i giochi entrano ed escono da servizi in abbonamento come PlayStation Plus, e in queste ore stati resi noti quelli che saranno i prossimi titoli a lasciare proprio il catalogo di casa Sony.

Dopo quelli che sono stati rimossi il 15 ottobre, altri 18 giochi usciranno dalla libreria riservata ad abbonati Extra e Premium, ossia il secondo e il terzo livello tra i tier di PS Plus.

E, come noterete nella lista (thanks, ResetEra), ci sono diversi nomi di peso tra quelli che salutano la vostra ludoteca.

Giochi in uscita da PlayStation Plus

GTA: San Andreas - Definitive Edition (PS5, PS4)

Red Dead Redemption 2 (PS4)

The Sims 4 City Living (PS4)

Dragon's Dogma: Dark Arisen (PS4)

Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON (PS4)

Superliminal (PS5, PS4)

Eiyuden Chronicle: Rising (PS5, PS4)

Klonoa Phantasy Reverie Series (PS5, PS4)

Teardown (PS5)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

Kingdom Hearts 3 (PS4)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

Chorus (PS5, PS4)

What Remains of Edith Finch (PS5, PS4)

Overcooked 2 (PS4)

Blasphemous (PS4)

Moving Out (PS4)

Praticamente, salutiamo i diversi episodi di Kingdom Hearts, ma anche la Definitive Edition di GTA San Andreas e l'amato Red Dead Redemption 2.

Ci sono anche piccole perle come What Remains of Edith Finch (non posso che raccomandarvi di giocarlo prima della rimozione), Overcooked! 2 (divertentissimo in compagnia dei vostri amici) e l'apprezzato Blasphemous.

Considerando che questi giochi dovrebbero uscire dal catalogo al cambio di mese, avete ancora due settimane per giocarli e spolparli. Sicuramente poche se, ad esempio, dovete recuperare tutti i Kingdom Hearts, ma vale la pena dare uno sguardo a quelli che posso rientrare nei vostri gusti, prima che sia troppo tardi.

Invece, avete visto qualche ora fa la disponibilità dei nuovi giochi?