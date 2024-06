Disponibile l'aggiornamento di giugno di Xbox: ecco cosa cambia

Quella del videogiocatore moderno è una vita fatta di update, e quelli Xbox avranno un nuovo aggiornamento da scaricare a giugno.

Che giochino su Series S o Series X, i fan di Xbox avranno a breve delle nuove feature da tenere a considerazione sulle proprie console.

Advertisement

Il team Xbox sta introducendo nuove funzionalità basate sul feedback dei giocatori. L'aggiornamento di giugno è dedicato infatti a console, controller wireless, PC gaming e Xbox Cloud Gaming.

Per quanto riguarda gli elementi più estetici dell'aggiornamento, ora sarà possibile personalizzare ancora di più lo sfondo della Home. Con l'update si potrà infatti mixare e abbinare vari sfondi, così da creare una nuova combinazione perfetta per ogni giocatori.

Ben più utile a livello pratico è la possibilità di collegare facilmente la console Xbox alle reti wireless. Da ora sarà infatti possibile ricordare fino a 10 reti wireless utilizzate in precedenza e connettersi senza dover digitare nuovamente le password.

Sempre utile è anche la modifica della gestione degli abbonamenti, che ora potranno essere modificati e aggiornati direttamente tramite le impostazioni della console.

Ma non è finita qui, perché Xbox ha inserito un nuovo aggiornamento del firmware per il controller, dando un supporto ampliato agli accessori USB. In particolare per quanto riguarda il supporto per la funzionalità completa di alcuni periferiche di accessibilità.

Non mancano anche novità per quanto riguarda il PC, con un sensibile miglioramento dell'esperienza utente di Xbox App su PC. Il nuovo menu di navigazione, ora disponibile per tutti, consente di accedere direttamente ai giochi di Xbox Game Studios, EA Play e Riot Games nel catalogo.

Infine, insieme al supporto per mouse e tastiera per il Cloud Gaming, ora si possono autogestire i dati di gioco e i salvataggi cloud per i titoli giocati su browser, app Samsung smart TV e altri dispositivi supportati.

Per tutti i dettagli sull'aggiornamento, su Xbox Wire l'azienda lo ha spiegato nel dettaglio.

Per quanto riguarda Xbox Series S, c'è una versione della console che è andata fuori produzione, dopo non troppo tempo.