Xbox Game Pass, disponibili da ora i primi 3 giochi gratis di giugno

Xbox Game Pass ha ufficialmente inaugurato il mese di giugno con i primi giochi gratis scaricabili su PC e console: si tratta di una nuova tripletta di omaggi che includono anche un nuovo titolo al day-one.

Il servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) propone infatti tanti nuovi omaggi gratuiti ogni mese, puntando fortemente anche sul lancio di nuovi titoli direttamente dal giorno di lancio.

E non sarà necessario attendere ulteriormente per poter approfittare dei primi omaggi per il nuovo mese: da questo momento potete infatti giocare gratis con Car Mechanic Simulator 2021, The Big Con e Slayers X Terminal Aftermath, quest'ultimo disponibile già dal lancio.

Una tripletta di titoli gratuiti particolarmente interessante e variegata, disponibile anche su ogni dispositivo previsto per il servizio in abbonamento: potrete infatti scegliere se giocarli su Xbox One o Series X|S, PC o anche in Cloud.

Tutti e 3 i nuovi giochi gratis sono infatti proposti in versioni alternative e starà soltanto agli utenti scegliere il modo migliore per giocarli, senza alcun tempo di attesa: possiamo infatti confermarvi che i titoli sono già stati aggiunti nel catalogo e potete scaricarli da ora.

Il mese di giugno inizia dunque nel migliore dei modi per i fan Xbox: non possiamo dunque che salutarvi augurandovi buon download e buon divertimento.

Ma non si tratta delle uniche sorprese che le console di casa Microsoft hanno riservato per gli utenti abbonati: è stato infatti aggiunto anche un gioco gratis "nascosto" su Games With Gold, che potete riscattare comodamente via browser con le nostre istruzioni.

Sfortunatamente, come i fan ben sapranno, a breve arriverà anche il momento di dire ufficialmente addio a diversi giochi gratuiti: Xbox Game Pass ha già segnalato che da metà giugno dovremo rinunciare a 6 titoli dal servizio in abbonamento, dunque scaricateli prima che sia troppo tardi.