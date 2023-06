Xbox vi regala un nuovo gioco gratis a sorpresa: ecco come averlo

La promozione Games With Gold ha riservato agli utenti Xbox un nuovo gioco gratis a sorpresa, che potete già iniziare a riscattare da questo momento.

Si tratta di Habroxia 2, uno sparatutto spaziale old school che da questo momento è ufficialmente disponibile senza costi aggiuntivi, a patto di utilizzare il browser web.

Advertisement

Games With Gold consente infatti di avere accesso ogni mese a nuovi giochi gratis riscattabili, a patto di essere iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o Live Gold, ma in alcune circostanze il servizio offre titoli diversi in base ai paesi di provenienza.

Se per il primo gioco gratis di giugno non è necessario effettuare alcuna operazione aggiuntiva, nel caso di Habroxia 2 dovrete procedere tramite PC o smartphone, dato che si tratta di un omaggio esclusivo dello store coreano.

Si tratta infatti di un omaggio aggiuntivo che Microsoft ha deciso di offrire ai suoi utenti, ma che potrà essere sfruttato anche dai giocatori italiani: non è infatti necessario utilizzare VPN o cambiare la regione dell'account, ma semplicemente effettuare il login nell'apposito store coreano e approfittare dell'offerta, esattamente come fareste nella versione italiana.

Per poter dunque aggiungere Habroxia 2 al vostro account, non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, effettuare il login con il pulsante in alto a destra e poi fare clic sul pulsante verde sotto la scheda del gioco, ripetendo la procedura anche per la finestra pop-up che vi apparirà in seguito.

Una volta completata la procedura, potrete iniziare a scaricare il nuovo omaggio sulle vostre console. Per assicurarvi che sia andata a buon fine, potete controllare la pagina italiana al seguente indirizzo: normalmente vi segnalerebbe un costo di 9,99€, ma se avete aderito all'iniziativa il prezzo sarà rimpiazzato dalla possibilità di scaricarlo gratis.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che a metà giugno sarà disponibile un nuovo gioco gratis, senza alcuna esclusività regionale e a cui potrete accedere direttamente dalle vostre console.

Inoltre, se siete iscritti a Xbox Game Pass, vi consigliamo di tenere d'occhio le app ufficiali: da oggi sarà infatti disponibile una nuova tripletta di giochi gratis.