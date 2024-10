Xbox Game Pass, disponibili da oggi i primi 3 giochi gratis di ottobre

Il mese di ottobre inizia con una tripletta davvero niente male per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: il catalogo del servizio in abbonamento offre infatti ben 3 giochi gratis a partire da oggi.

Se durante lo scorso mese erano arrivate diverse lamentele per i giochi disponibili solo su PC, questa volta la casa di Redmond sembra aver deciso di orientarsi nel senso opposto: due dei nuovi titoli gratuiti potranno infatti essere giocati solo su console Xbox.

Advertisement

Da oggi 2 ottobre 2024 potrete dunque scaricare e giocare senza costi aggiuntivi MLB The Show 24, Open Roads e Sifu, disponibili a partire dal piano Game Pass Standard.

Sifu è probabilmente il titolo più interessante di questa nuova raccolta ed è l'unico che, nel momento in cui scriviamo questo articolo, è già disponibile per il download: si tratta di un picchiaduro in terza persona focalizzato sulle arti marziali e su coreografie spettacolari.

In questa avventura impersonerete un allievo di arti marziali che grazie a un ciondolo mistico tornerà in vita dopo ogni morte, ma allo stesso tempo continuerà ad invecchiare: ciò da un lato vi renderà più potenti, ma dall'altro vi avvicinerà sempre di più alla morte permanente. Se volete saperne di più, vi lasciamo alla recensione del nostro Domenico Musicò.

Sifu è l'unico dei nuovi titoli odierni ad essere disponibile sia su PC che su console Xbox, oltre ad avere una versione Cloud dedicata per gli utenti iscritti al piano Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon).

MLB The Show 24 è invece il titolo dedicato agli amanti del baseball, oltre che uno dei rarissimi casi di una produzione di casa PlayStation a essere giocabile su Xbox: potrete utilizzare tutti i migliori giocatori della Major League e diventare una vera leggenda di questo sport.

Infine, Open Roads è un'affascinante avventura interattiva pubblicata da Annapurna che ci porterà in un viaggio nel passato, esplorando il difficile rapporto della protagonista con la propria madre, segreti di famiglia nascosti nel profondo e perfino un tesoro perduto nei pressi del confine con il Canada.

Come accennavamo in precedenza, MLB The Show 24 e Open Roads saranno disponibili soltanto sulle console Xbox One e Series X|S, ma attualmente non è ancora possibile scaricarli: dovrebbero essere rilasciati sul catalogo solo nel corso di questo tardo pomeriggio.

Ricordiamo che per la prima metà del mese sono previsti altri 2 giochi gratis sul catalogo, ma sarà necessario attendere la prossima settimana.

Non dimenticatevi anche di dare un'occhiata al catalogo dei giochi in uscita: ben 5 titoli lasceranno il servizio a metà mese.