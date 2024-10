Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di ottobre 2024

Xbox Game Pass si prepara a entrare nel vivo dell'autunno, visto che ora sono stati resi noti i primi giochi che arriveranno a ottobre.

Chi è abbonato al servizio e non solo è meglio che si prepari a un'altra infornata niente male, con vari titoli in arrivo.

Difatti, è finalmente arrivato il momento delle prossime novità del mese di ottobre.

Ecco, poco sotto, i titoli in dirittura d'arrivo in questa prima metà del mese, divisi per data e piattaforme di riferimento.

Primi giochi Xbox Game Pass ottobre 2024

MLB The Show 24 (Console) – 2 ottobre

Open Roads (Console) – 2 ottobre

Sifu (Cloud, Console, e PC) – 2 ottobre

Mad Streets (Cloud, Console, e PC) – 7 ottobre

Inscryption (Cloud, Console, e PC) – 10 ottobre

Tra i big del mese di agosto in arrivo su Xbox Game Pass spicca senza dubbio Sifu, beat 'em up a scorrimento sviluppato e distribuito da Sloclap.

Inoltre, non male neppure Inscryption, il particolarissimo deckbuilding roguelike del 2021, sviluppato da Daniel Mullins Games.

