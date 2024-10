Xbox Game Pass, 5 giochi gratis dicono addio a metà ottobre

Il catalogo di Xbox Game Pass si è appena aggiornato per annunciare tutti i giochi gratis che saranno rimossi a metà mese.

Come i fan ormai sapranno, i giochi del servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) non sempre resteranno disponibili a vita: i titoli di terze parti vengono infatti sostituiti gradualmente, a causa di accordi presi con gli sviluppatori.

Advertisement

In attesa di un comunicato ufficiale sul blog dedicato, le applicazioni di Game Pass si sono aggiornate per svelare tutti i giochi che saranno rimossi, oltre a quelli in arrivo: vi consigliamo di controllare l'elenco completo, che abbiamo compilato noi stessi (via sito ufficiale).

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 5 ottobre 2024

Dyson Sphere Program (PC)

Everspace 2 (Cloud, Console, e PC)

From Space (Cloud, Console, e PC)

F1 Manager 2023 (Cloud, Console, e PC)

Scorn (Cloud, Console, e PC)

Come potete vedere ci sono diversi nomi di spessore tra i giochi in uscita, ma tra i big più importanti non possiamo che menzionare Everspace 2.

Tutti i 5 giochi gratis resteranno disponibili su Xbox Game Pass fino a metà ottobre, ma come sempre potrete approfittare di uno sconto speciale per assicurarvi di possederli anche dopo la loro rimozione del servizio.

Dato che la lista è particolarmente corposa e che include numerosi di titoli di qualità, non possiamo che consigliarvi di provare tutti quelli che più vi interessano prima che sia troppo tardi.

In compenso, il servizio in abbonamento ha già svelato una nuova sorpresa molto interessante: da oggi sarà disponibile anche Overwatch 2, con diversi bonus gratuiti per rendere più efficienti le vostre battaglie.

Nelle prossime settimane dovrebbero poi essere svelati tutti i giochi gratis in arrivo nella seconda metà del mese: come sempre vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Ad ogni modo, Restando in tema, vi siete mai chiesti quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.