Xbox Game Pass, disponibili da oggi i primi 3 giochi gratis di novembre

Xbox Game Pass inizia il refresh di novembre con ben 3 giochi gratis molto interessanti per il suo catalogo, che includono anche un nuovo arrivo direttamente al day-one.

Come vi avevamo anticipato sulle nostre pagine nelle scorse giornate, tra poche ore sarà infatti possibile scaricare gratuitamente Metal Slug Tactics, spin-off strategico della leggendaria serie sparatutto arcade: non appena sarà disponibile per tutti, gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno provarlo senza costi aggiuntivi.

Trattandosi tuttavia di un gioco gratis al day-one, sarà necessario avere un'iscrizione a Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) o PC Game Pass, gli unici abbonamenti che permettono di accedere fin dal lancio ai nuovi titoli.

Nel caso di Metal Slug Tactics, questo vi permetterà di accedere anche a una speciale versione in Cloud, così da non aver neanche bisogno di un download per iniziare a giocare.

Ma per i giocatori su PC sono disponibili altri due omaggi semplicemente imperdibili: già da questo momento potete infatti iniziare a scaricare sui vostri computer Starcraft Remastered e Starcraft II Edizione Campagne, che include tutta la storia completa del secondo capitolo.

Starcraft è ancora oggi una delle serie strategiche in tempo reale più amate di sempre: grazie a PC Game Pass — o tramite il piano Ultimate — gli utenti potranno dunque scoprire il leggendario franchise Blizzard senza dover spendere neanche un solo centesimo in più.

Come vi anticipavamo in precedenza, entrambi i capitoli di Starcraft sono già disponibili per il download, ma solo su PC: non esistono infatti edizioni console di questi capitoli.

Per Metal Slug Tactics sarà invece necessario attendere ancora qualche ora, dato che sarà reso disponibile presumibilmente nel corso del tardo pomeriggio.

Ricordiamo però che questo è solo un "piccolo" antipasto dei giochi gratis in arrivo: già da domani ne arriveranno addirittura altri 4.

Sfortunatamente, c'è un "costo" da pagare per tutte queste aggiunte: tra i giochi gratis che ci diranno addio tra pochi giorni ci sono big da non lasciarvi scappare.