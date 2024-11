Xbox Game Pass, 7 giochi gratis dicono addio a metà novembre: ci sono big

In attesa che Xbox Game Pass annunci ufficialmente tutti gli omaggi in arrivo nel corso di novembre, il servizio in abbonamento ha già svelato tramite le sue app quali giochi gratuiti ci lasceranno a metà mese.

Come gli utenti iscritti a Game Pass (lo trovate scontato su Amazon) ormai sapranno, il catalogo si aggiorna costantemente con nuovi titoli, ma ogni metà e fine mese arrivano anche dei refresh con diversi addii, segnalati con circa due settimane di anticipo.

Le relative sezioni delle app ufficiali si sono aggiornate con ben 7 giochi gratuiti pronti a dirci addio: questa volta ci sono anche big da non lasciarsi scappare, come noterete nel nostro elenco completo qui di seguito.

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 16 novembre 2024

Dicey Dungeons

Dungeons 4

Goat Simulator (PC)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Like a Dragon: Ishin!

Persona 5 Tactica

Somerville

Spiccano in particolar modo i due capitoli della serie Like a Dragon, ex Yakuza la cui collezione è quasi interamente disponibile sul servizio in abbonamento.

Segnaliamo tuttavia anche Persona 5 Tactica, interessantissimo spin-off strategico dell'amato gioco di ruolo.

Questi 7 giochi gratuiti non saranno più disponibili già a partire dal 16 novembre 2024, ma potrete approfittare di uno speciale sconto per tenerli nel vostro catalogo di giochi Xbox anche dopo la rimozione.

Il nostro consiglio è ovviamente quello di provarli già da adesso, prima che vengano effettivamente rimossi e non abbiate più il tempo materiale di portarli a termine.

Curiosamente, l'addio di Like a Dragon Ishin era già stato "spoilerato" lo scorso mese, dato che il titolo era apparso brevemente per errore tra i giochi pronti a dirci addio a fine ottobre.

In attesa di scoprire invece l'elenco completo di titoli in arrivo nel corso di questo mese, vi ricordiamo che già da domani sarà disponibile una tripletta niente male, con tanto di un nuovo gioco gratis al day-one.