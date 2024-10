Xbox Game Pass svela il primo gioco gratis al day-one di novembre

Con l'annuncio degli ultimi giochi gratis in arrivo a ottobre, Xbox Game Pass ci aveva già anticipato alcune prime sorprese previste per il prossimo mese: dal 5 novembre sarà infatti possibile scoprire anche la saga di Starcraft su PC.

Ma non saranno le uniche novità in arrivo: in queste ore è infatti arrivato l'annuncio di un nuovo gioco gratis disponibile nella stessa giornata, direttamente al day-one.

Come segnalato da Game Rant, Leikir Studio e Dotemu hanno infatti confermato che Metal Slug Tactics sarà disponibile fin dal giorno di lancio su Xbox Game Pass (lo trovate scontato su Amazon).

Un'operazione che conferma la fortunata collaborazione tra Dotemu e Xbox Game Pass: ricordiamo infatti che anche TMNT Shredder's Revenge è presente sul catalogo e, in passato, è stato possibile scaricare anche Streets of Rage 4.

Per celebrare l'occasione, gli sviluppatori hanno pubblicato anche un lungo gameplay di ben 19 minuti dedicato a Metal Slug Tactics: sebbene nel filmato non sia presente il logo dedicato a Game Pass, la conferma del suo arrivo è arrivata tramite un comunicato stampa.

Il 5 novembre ci sarà dunque a tutti gli effetti una tripletta di giochi gratis niente male, dato che ci saranno anche i già citati capitoli di Starcraft su PC.

Ciò permetterà anche ai fan su console Xbox di non restare necessariamente all'asciutto, con quella che potrebbe essere una piccola perla per chi ha amato gli sparatutto arcade originali.

Ma gli omaggi di ottobre non sono certo stati poco rilevanti fino ad ora: basti ricordare l'arrivo di Call of Duty Black Ops 6, che pare abbia fatto inevitabilmente calare le vendite delle copie fisiche, ma nelle scorse ore è stato aggiunto anche un intrigante soulslike cooperativo.

Considerando che questo è solo il primo giorno del catalogo di novembre, il prossimo mese potrebbe rivelarsi davvero interessante: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori annunci.