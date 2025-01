Xbox Game Pass, disponibili da oggi i primi 2 giochi gratis al day-one di fine gennaio

Da oggi inizia ufficialmente l'infornata finale del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate per la conclusione di gennaio, che fino al 31 introdurrà ogni giorno almeno un gioco gratis, con diversi titoli al day-one molto interessanti.

Il 28 gennaio, ovvero nella giornata odierna, potremo scaricare addirittura ben due produzioni fin dal giorno di lancio e senza alcun costo aggiuntivo, a patto ovviamente di essere iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

I nuovi omaggi del giorno sono Eternal Strands e Orcs Must Die! Deathtrap, produzioni come sempre molto diversre tra loro ma che, essendo disponibili fin dal lancio, attireranno l'interesse di molti giocatori.

Eternal Strands in particolar modo ha suscitato parecchia curiosità, dato che si tratta di un action-adventure fantasy ispirato a produzioni come Monster Hunter e Shadow of the Colossus: negli scorsi giorni è stata anche resa disponibile una demo gratuita, proprio in previsione del lancio.

Dovrete combattere creature enormi unendo abilità magiche a un arsenale di potentissime armi, in questo titolo sviluppato da Yellow Brick Games, studio composto da veterani del settore con esperienza in franchise come Mass Effect, Dragon Age e Assassin's Creed.

Restando in tema fantasy, ma cambiando genere, Orcs Must Die! Deathtrap è invece il nuovo capitolo della celebre serie tower defense con meccaniche sparatutto: questo episodio combina azione e strategia con meccaniche roguelite, con una varietà più ampia di livelli, morti di orchi ancora più assurde e la possibilità di giocare in cooperativa fino a 4 giocatori.

Dato che si tratta di giochi disponibili gratuitamente al day-one, sarà possibile scaricarli soltanto se siete iscritti agli abbonamenti PC Game Pass o Game Pass Ultimate: per quanto riguarda le console, Orcs Must Die Deathtrap sarà disponibile solo su Xbox Series X|S, mentre Eternal Strands verrà reso disponibile anche su Xbox One.

Inoltre, in entrambi i casi potrete accedere ad apposite versioni cloud per entrare subito in partita, senza aver bisogno di liberare spazio in memoria.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, purtroppo non è ancora possibile effettuare il download: dovrebbero essere disponibili nel catalogo solo a partire dal primo pomeriggio.

In attesa di poterli provare con mano, vi invitiamo a dare un'ultima occhiata ai giochi in uscita dal catalogo: ben 6 titoli stanno per dire addio a Game Pass.