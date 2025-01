Potete provare gratis il gioco ispirato a Shadow of the Colossus e Monster Hunter

Yellow Brick Games ha rilasciato una demo per PC del suo action adventure Eternal Strands.

Il titolo, com'è chiaro guardando anche solo alcuni screen, trae ispirazione da capolavori come Shadow of the Colossus e Monster Hunter (che trovate su Amazon).

Come riportato anche da DSO Gaming, la demo consente di immergersi nelle fasi iniziali del gioco, terminando quella che gli sviluppatori definiscono la "Parte 1".

I giocatori potranno esplorare due aree di The Enclave (escludendo la Basecamp), affrontare piccoli nemici e cimentarsi con tre tipologie di boss denominati Epics.

Inoltre, sarà possibile provare il sistema di crafting, utilizzare tre tipi di armi base (Spada e Scudo, Arco e Frecce, Arma a due mani) e sperimentare un set limitato di incantesimi per il combattimento.

Gli sviluppatori hanno confermato che non ci sono limiti di tempo per la demo, ma sarà disponibile solo per un periodo limitato su Steam.

Se siete curiosi di provarla, vi consigliamo di scaricarla prima che venga rimossa, cliccando qui.

La possibilità di provare un gioco con un’ispirazione così ambiziosa come Shadow of the Colossus e Monster Hunter è una proposta intrigante.

Tuttavia, il limite temporale imposto dagli sviluppatori sulla disponibilità della demo potrebbe essere secondo me un’arma a doppio taglio: da un lato genera urgenza, dall’altro rischia di allontanare i giocatori meno tempestivi.

Il mio consiglio spassionato? Scaricatela subito e immergetevi in questo mondo. Potrebbe essere una gemma nascosta o la promessa di un progetto che non teme di sognare abbastanza in grande.

