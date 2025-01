Avete ancora pochi giorni per giocare questi 6 giochi su Game Pass

All'arrivo di nuovi giochi nel catalogo di Game Pass corrisponde anche l'uscita di altri che magari erano inclusi nell'abbonamento già da qualche tempo.

Anche gennaio 2025 non fa eccezione e ne approfittiamo per ricordarvi che avete ancora pochi giorni per godervi i titoli che saranno rimossi il 31 gennaio. Inoltre, di solito nelle ultime settimane di disponibilità su Game Pass vengono anche proposti a prezzo ridotto su Xbox Store, in caso stiate valutando l'acquisto definitivo per non perdervi l'accesso.

La lista dei giochi in uscita è quella che segue.

Giochi che lasciano Game Pass il 31 gennaio 2025

Anuchard (console, PC)

(console, PC) Broforce (console, PC)

(console, PC) Darkest Dungeon (console, PC)

(console, PC) Death's Door (console, PC)

(console, PC) Maquette (console, PC)

(console, PC) Serious Sam: Siberian Mayhem (console, PC)

Tra questi, indubbiamente Death's Door e Darkest Dungeon meritano tutte le vostre attenzioni, ma anche negli altri – mi viene in mente la stilosità di Maquette – valgono di certo un'occhiata, per quello che potrebbero offrirvi.

Game Pass è un servizio in abbonamento che, nei suoi diversi tier, permette di accedere a una selezione di videogiochi on demand. Quando, tuttavia, i giochi sono rimossi dal catalogo (di solito dopo anche un anno di permanenza, più raramente sei mesi), non è più possibile giocarci a meno che non vengano acquistati.

Nel 2024, l'abbonamento è stato riformato con nuovi prezzi e con una mossa strategica importante: per accedere ai giochi Microsoft dal day-one – come Indiana Jones e l'Antico Cerchio o Hellblade II, o DOOM: The Dark Ages e Fable quest'anno – è necessario l'abbonamento di livello Ultimate.

Se siete interessati, comunque, potete abbonarvi su Instant Gaming e giocare i titoli in uscita prima che vengano rimossi alla fine del mese.