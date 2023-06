Xbox Game Pass, l'aumento di prezzo è "imbarazzante" per i fan

Come era ampiamente prevedibile, la community non ha affatto reagito bene all'imminente aumento di prezzo di Xbox Game Pass: Microsoft ha infatti svelato che a partire dal 6 luglio sarà necessario un esborso aggiuntivo per i servizi in abbonamento.

Se per Xbox Series X l'aumento di prezzo sarà riservato solo ad alcuni paesi — inclusa, sfortunatamente, anche l'Italia (potete acquistare la console su Amazon prima che diventi ufficiale) — quello per il servizio in abbonamento dovrebbe invece essere globale, arrivando a costare circa 2 euro in più al mese.

Advertisement

Un aumento che aveva già scatenato le prime reazioni in rete, ma che nelle ultime ore sono arrivate a essere sempre più diffuse e più aggressive, soprattutto da parte di quegli utenti rimasti delusi dalle ultime aggiunte del catalogo.

ComicBook segnala infatti numerosi commenti arrivati dal forum Reddit dedicato a Xbox Game Pass, che si dividono tra delusione e rabbia, come nel caso di uno dei post più aggressivi:

«È pazzesco come abbiano l'audacia di aumentare i prezzi dopo l'imbarazzante offerta aggiunta di recente».

Il riferimento principale è, chiaramente, legato a Redfall: l'esclusiva di Arkane è stato infatti il primo gioco pubblicato da Xbox Game Studios a essere proposto a 80 euro, cifra decisamente sproporzionata per l'effettivo valore del gioco.

Redfall è stato citato come esempio anche da un altro commento, sottolineando che in origine il servizio in abbonamento era un ottimo affare su PC e Xbox, ma gli ultimi 3 mesi pieni di indie ed esclusive deludenti non riuscirebbero a giustificare cifre così elevate da spendere ogni mese.

Un sentimento condiviso, quello del presunto calo di qualità del catalogo: anche uno dei commenti più votati sottolinea infatti come ci aspettasse l'aumento, ma che resta comunque «triste» visto che a ciò non è corrisposto un aumento qualitativo del servizio.

Insomma, pare proprio che la community non abbia digerito questo aumento di prezzo: vedremo se Microsoft cambierà idea o se andrà dritta per la propria strada, e come ciò si rifletterà eventualmente sugli incassi.

Gli utenti su computer possono però stare tranquilli, dato che PC Game Pass non aumenterà di prezzo. Almeno per il momento.