Xbox Game Pass, disponibile gratis da ora una trilogia cyberpunk di culto

Il catalogo di Xbox Game Pass si è appena aggiornato con una trilogia di culto, dedicata agli amanti delle ambientazioni fantasy e a tema cyberpunk.

Da questo momento, potete scaricare gratis su PC anche Shadowrun Trilogy, con tutti e tre i principali capitoli della saga di giochi di ruolo tattici: tutti e tre i titoli sono appena stati aggiunti al catalogo Ultimate (lo trovate su Amazon) e di PC Game Pass.

Ricordiamo che la trilogia era già stata resa disponibile per le console Xbox, mentre da questo momento potrete scaricare tutti e tre i giochi anche su PC, come già anticipato dalla line-up ufficiale.

La raccolta include Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director's Cut e Shadowrun Hong Kong Extended Edition, che potrete scaricare anche separatamente.

Si tratta di RPG strategici adattati dall'omonimo gioco da tavola rilasciato ormai più di 30 anni fa, ormai diventati di culto per i più grandi appassionati del genere: grazie a Xbox Game Pass, potrete provarli gratis e godervi tante ore di divertimento con tre grandi classici.

Ricordiamo inoltre ancora una volta che la trilogia era già stata resa disponibile non solo su console, ma anche su Cloud per gli abbonati Ultimate: potete dunque scegliere liberamente la vostra piattaforma preferita e iniziare a giocare.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che questa settimana sarà disponibile anche un nuovo gioco gratis al day-one, Fuga Melodies of Steel 2, concludendo ufficialmente la line-up della prima metà di maggio: vi terremo naturalmente aggiornati non appena ne sapremo di più o non appena sarà disponibile.

Inoltre, se siete alla ricerca di novità su Xbox Series X|S, non dimenticatevi che proprio nella scorsa giornata è stata rilasciata al day-one l'edizione definitiva di un folle western soprannaturale.

Nel caso foste invece alla ricerca di nuove occasioni per le vostre console, vi suggeriamo di dare un'occhiata ai nuovi sconti settimanali di Xbox Store: abbiamo già segnalato per voi le migliori nuove offerte.