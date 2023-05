Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di maggio 2023

Ecco, puntuale, la prima ondata di giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass relativi alla prima metà di maggio.

Il catalogo del servizio in abbonamento è come saprete sempre in costante aggiornamento, proponendo nuove uscite e puntando maggiormente sulle release disponibili fin dal day-one.

Se nelle scorse ore è stato tempo di rivelare i giochi che lasceranno Game Pass tra una manciata di giorni (ecco di quali parliamo), è ora il momento dei titoli che verranno a breve inclusi nel catalogo, incluso un big disponibile da oggi.

Uno di questi è infatti proprio un'esclusiva console Xbox, Redfall, che sarà reso disponibile su Game Pass a partire dalla giornata di oggi, 2 maggio.

Ecco, poco sotto, tutti i titoli in arrivo a maggio su Game Pass, elencati con data di uscita (via Xbox):

Xbox Game Pass: primi giochi che entreranno a fare parte del servizio a maggio 2023

Redfall (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 2 maggio

Ravenlok (Cloud, Console e PC) - 4 maggio

Shadowrun Trilogy (PC) - 9 maggio

Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console e PC) - 11 maggio

Oltre a Redfall, il prossimo 4 maggio sarà il momento di Ravenlok, seguito il giorno dopo da Shadowrun Trilogy. Infine, l'11 maggio potrete scaricare gratuitamente Fuga: Melodies of Steel 2.

Ricordiamo, come di consueto, che una ulteriore ondata di titoli gratuiti sarà resa nota a partire dalla seconda metà del mese di maggio, quindi rimanete in zona.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa, vi ricordiamo che pochi giorni fa è stato pubblicato un altro gioco gratis al day-one su Game Pass.

Per concludere, vi ricordiamo anche che a partire da ieri è possibile mettere le mani gratuitamente a un leggendario gioco di Star Wars, ma solo se siete abbonati a Games With Gold.