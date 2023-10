Xbox Game Pass, disponibile gratis da ora il nuovo "Yakuza"

Un nuovo imperdibile omaggio gratuito attende già da adesso tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: il servizio in abbonamento vi offre infatti la possibilità di scaricare Like a Dragon Ishin, senza alcun acquisto aggiuntivo necessario.

L'ultimo capitolo dell'ex "Yakuza" si aggiunge dunque a un'incredibile lista di capitoli della serie disponibili su Game Pass (lo trovate su Amazon), confermando come la serie sia ormai uno dei principali biglietti da visita del servizio.

Si tratta di uno spin-off ambientato nell'era dei samurai e del remake di un titolo uscito originariamente quasi 10 anni fa su PS3 e PS4, ma che era stato reso disponibile solo in Giappone.

Un'ottima riproposizione, come vi raccontammo nella nostra recensione, che adesso potrete provare gratuitamente proprio grazie al servizio in abbonamento.

Possiamo infatti confermarvi che potete già scaricare Like a Dragon Ishin sia su console Xbox che sul vostro PC, dato che l'ultimo capitolo di RGG Studio è già stato incluso alla sezione dei giochi aggiunti di recente.

Se doveste preferire il gioco in streaming, lo spin-off a tema samurai è disponibile anche in versione Cloud, così da poterlo giocare dovunque vogliate, a patto di essere naturalmente iscritti al servizio Xbox Game Pass Ultimate.

Con questa aggiunta si chiude dunque ufficialmente la prima metà di ottobre per Xbox Game Pass: l'ultimo spin-off degli ex Yakuza era infatti il gioco finale annunciato ufficialmente da Microsoft per questa ondata di titoli gratuiti.

Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale per quanto riguarda le aggiunte in arrivo per la seconda metà di ottobre, oltre che a una conferma per i giochi gratis in uscita che, con buona probabilità, potrebbe arrivare già nelle prossime ore: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine. Nel frattempo, non possiamo che augurarvi buon download e buon divertimento!

Se siete invece curiosi di scoprire cosa vi aspetta il prossimo mese, abbiamo già riepilogato per voi tutti i giochi gratuiti confermati a novembre su Game Pass.

E tra questi vi sarà proprio il nuovo capitolo della serie al day-one: parliamo naturalmente di Like a Dragon Gaiden, che riceverà tuttavia il doppiaggio inglese solo con una patch aggiuntiva.