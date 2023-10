Like a Dragon Gaiden, il doppiaggio arriverà con una patch dopo il day one

Il tema della localizzazione e del doppiaggio è sempre molto caldo e, dopo aver guadagnato la localizzazione almeno dei testi in italiano, la serie di Yakuza con Like a Dragon Gaiden vedrà arrivare il doppiaggio inglese solo successivamente al lancio.

Il nuovo corso della serie, inaugurato con il primo Like a Dragon (lo trovate su Amazon), sta continuando e porterà a raccontare nuove storie all'interno del mondo di Yakuza.

Il titolo vedrà anche il ritorno di Kazuma Kiryu che, come al solito, sarà al centro di una storia piena d'azione come ci ha dimostrato il primo trailer.

Ma, per chi non ama la lingua giapponese, il doppiaggio in inglese non sarà disponibile al lancio, come riporta Kotaku.

Con l'uscita il prossimo 9 novembre, una data che si avvicina sempre più spedita, la notizia arriva con un tempismo decisamente sgradevole.

Yong Yea, il nuovo doppiatore inglese del protagonista Kiryu Kazuma, ha rivelato la notizia dai suoi canali social:

«Dato che Like A Dragon: Gaiden è a poche settimane di distanza e molti potrebbero non saperlo, ho pensato di farvi sapere che il doppiaggio inglese non sarà disponibile alla data di lancio del 9 novembre e verrà rilasciato come patch post-lancio (ancora nessuna data ufficiale). Spero che non vedrete l'ora!»

La buona notizia è che ovviamente arriverà, ma potrebbe passare ancora del tempo prima di poter ascoltare Like a Dragon Gaiden in una lingua decisamente più accomodante dell'idioma nipponico.

Per altro, il titolo ha rischiato anche per un bel po' di avere una release unicamente digitale, come era emerso dalle prime informazioni da parte di SEGA.

In ogni caso il rinnovato successo della serie di Yakuza ha portato ad ampliare moltissimo il franchise. Like a Dragon: Infinite Wealth, infatti, si prepara a far continuare la saga anche nel 2024 con un nuovo episodio.