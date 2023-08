Xbox Game Pass, disponibile da oggi un nuovo gioco gratis Devolver

Da oggi tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno scaricare su console e PC un nuovo gioco gratis in omaggio, una piccola perla indie pubblicata da Devolver Digital.

Si tratta di Broforce, che cambierà nome in Broforce Forever proprio in occasione dell'ultimo update gratuito in arrivo: un action side scrolling a scorrimento in cui dovrete sparare a ripetizione per sbarazzarvi dei terroristi.

Il titolo uscì originariamente nel 2015, ma gli sviluppatori hanno continuato a tenerlo aggiornato fino all'update in arrivo tra poche ore, che potrete provare gratuitamente grazie a Xbox Game Pass (trovate l'abbonamento su Amazon).

Si tratta del primo di 3 giochi gratis consecutivi che arriveranno da questa settimana: anche domani e dopodomani sono infatti previsti nuovi omaggi per gli utenti abbonati.

Broforce Forever vi offrirà una campagna migliorata e ampliata, con nuovi elementi sbloccabili e sei "Bro" inediti da utilizzare in battaglia, insieme a quattro nuovi livelli di sfida.

Se siete curiosi di provare questa folle produzione di Devolver Digital, vi consigliamo di tenere costantemente d'occhio il vostro catalogo: il download gratuito dovrebbe sbloccarsi solo nelle prossime ore, mentre nel momento in cui scriviamo questo articolo non è ancora disponibile.

Per chi preferisse giocare in streaming, segnaliamo che Broforce Forever sarà disponibile non solo sulle console Xbox e su PC, ma anche tramite cloud gaming con un abbonamento Game Pass Ultimate.

Nel frattempo, potete ingannare l'attesa dando un'occhiata ai tanti omaggi che vi propone il servizio in abbonamento: non troverete infatti soltanto giochi gratis, ma anche alcuni vantaggi esclusivi molto interessanti, come una prova gratuita di Crunchyroll Mega Fan per gli amanti degli anime.

Cogliamo l'occasione anche per ricordarvi di dare un'occhiata ai giochi gratuiti in uscita dal servizio: ben 4 titoli stanno per lasciare il catalogo, dunque vi consigliamo di provarli prima che sia troppo tardi.