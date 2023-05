Xbox Game Pass, disponibile da oggi un nuovo gioco gratis "definitivo" al day-one

Da oggi gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno approfittare di un nuovo gioco gratis al day-one sul servizio in abbonamento, pensato per gli utenti sulle console di ultima generazione.

Il nuovo omaggio mensile è infatti Weird West Definitive Edition, la versione migliorata dell'action RPG disponibile esclusivamente su Xbox Series X (la trovate su Amazon) e Series S.

Ricordiamo che il capitolo originale è già disponibile su Xbox Game Pass e può essere giocato dagli utenti che possiedono Xbox One, mentre la Definitive Edition è pensata appositamente per i giocatori next-gen e arriverà solo tra poche ore.

Questo titolo è stato infatti appositamente adattato per gli standard qualitativi di ultima generazione: grazie a questa nuova edizione, potrete riuscire a giocarlo anche in risoluzione 4K a 60FPS.

Si tratta di un action RPG sviluppato dai co-creatori di Dishonored e Prey, pubblicato da Devolver Digital e in cui i giocatori si troveranno in un inquietante Selvaggio West, con poteri oscuri e presenza soprannaturali.

Se siete curiosi di scoprirne di più, potete consultare la nostra recensione dell'edizione originale, ma a breve sarete in grado di provare la Definitive Edition gratuitamente grazie a Xbox Game Pass.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, l'edizione definitiva non è stata ancora resa disponibile sul servizio in abbonamento, ma sarà automaticamente sbloccata non appena diventerà acquistabile sullo store di casa Xbox.

Il nostro consiglio è dunque quello di continuare a tenere d'occhio il catalogo nelle prossime ore, così da iniziare a provare fin da subito il vostro nuovo intrigante omaggio gratuito di maggio.

Ricordiamo che tra i giochi gratis del mese è stata rilasciata anche l'esclusiva Redfall: sfortunatamente, il livello qualitativo non si è però rivelato all'altezza, al punto che anche Phil Spencer non ha nascosto tutta la sua delusione.

Se volete divertirvi insieme ai vostri amici, cogliamo l'occasione per segnalarvi un'interessante iniziativa: Microsoft ha infatti lanciato la promozione per regalare due settimane di PC Game Pass a chiunque vogliate.