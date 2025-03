Xbox Game Pass, disponibile da oggi il terzo gioco gratis di marzo

Da oggi 6 marzo 2025 potrete approfittare di un nuovo gioco gratis su Xbox Game Pass, in arrivo sui piani Ultimate e PC nelle prossime ore.

Si tratta di una produzione meno impegnativa rispetto al solito: il terzo omaggio del mese — e della settimana — è infatti One Lonely Outpost, un simulatore di fattoria ambientato in un mondo alieno arido e privo di verde.

Un pianeta con un elevato potenziale, ma che avrà bisogno delle vostre mani esperte di contadino per trasformarle in paesaggi verdeggianti e creando un habitat adatto per l'umanità, il tutto mentre esplorerete per cercare di svelare i misteri di questo mondo.

La produzione pubblicata da indie.io si preannuncia dunque ideale per chi vuole staccare dalla routine con un gioco rilassante, senza ovviamente dover spendere neanche un centesimo in più del necessario.

Dato che sarà disponibile fin dal day-one su console — su PC era già disponibile, ma in accesso anticipato — One Lonely Outpost potrà essere scaricato soltanto dagli utenti iscritti al piano Ultimate (che trovate su Amazon) o PC Game Pass.

Tuttavia, devo avvisarvi che non è ancora disponibile nel momento in cui scrivo questo articolo: il lancio dovrebbe essere sbloccato ufficialmente nel corso del tardo pomeriggio odierno, ma trattandosi di un gioco leggero non dovrebbero essere necessari lunghi tempi di attesa per il download.

In ogni caso, qualora non voleste attendere, non appena sarà disponibile potrete accedere direttamente alla versione in Cloud, a patto ovviamente di essere iscritti a Game Pass Ultimate.

Il mese di marzo 2025 è dunque iniziato con una tripletta decisamente interessante, a suon di mostri e mondi alieni: per il prossimo omaggio di Game Pass dovremo attendere la prossima settimana, con il ritorno di Enter the Gungeon.

Ma non dimenticatevi di dare un'occhiata ai giochi che lasceranno Xbox Game Pass: Lies of P e altri 7 titoli stanno per dirci addio.