Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di marzo 2025

Xbox Game Pass si prepara a una nuova serie di giochi, visto che da poco sono stati annunciati i titoli in arrivo a marzo.

Se siete abbonati al servizio, mettetevi comodi: una nuova ondata di giochi sta per arrivare e c'è qualcosa per tutti.

Come confermato dal sito ufficiale di Xbox, è il momento di scoprire le prime novità in arrivo. Di seguito trovate una lista dei titoli in uscita nella prima metà del mese, con le rispettive piattaforme e date.

Giochi in arrivo su Xbox Game Pass marzo 2025:

Galacticare (Xbox Series X|S) – 5 marzo

Game Pass Standard

Game Pass Standard One Lonely Outpost (Cloud, Console, e PC) – 6 marzo

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Enter the Gungeon (Cloud, Console, e PC) – 11 marzo

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Mullet Madjack (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 13 marzo

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 33 Immortals (Game Preview) (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 18 marzo

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Marzo si prospetta decisamente interessante, con una serie di titoli che spaziano tra diversi generi e che potrebbero accontentare una vasta platea di giocatori.

In generale, marzo offre un mix ben equilibrato tra giochi più "pesanti" e titoli indie che meritano attenzione. Non mancano i grandi nomi e qualche sorpresa che potrebbe rivelarsi davvero curiosa.

Vi consigliamo di continuare a monitorare le app Xbox e Game Pass, e ovviamente anche le pagine di SpazioGames, per scoprire la seconda ondata di giochi, che sarà svelata a metà mese.

Ad ogni modo, se vi siete mai chiesti quali giochi fanno parte del catalogo di Xbox Game Pass, consultate il nostro articolo sempre aggiornato per l'elenco completo.

Ma non è tutto: 8 giochi gratis lasciano Xbox Game Pass a metà marzo: e a quanto pare c'è anche Lies of P.

Infine, quali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass per il 2025? Vediamo la lista di tutti quelli confermati (con data e senza).