Xbox Game Pass, disponibile da oggi il nuovo poker di giochi gratis di novembre

C'è un nuovo poker di giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass a partire da oggi 6 novembre, con tantissime sorprese per gli utenti su console.

Se gli omaggi della scorsa giornata, a eccezione di Metal Slug Tactics, erano infatti dedicati prevalentemente agli utenti PC, questa volta il servizio in abbonamento ha voluto pensare esclusivamente ai giocatori su console.

Tra poche ore saremo infatti in grado di scaricare ben 4 giochi gratuiti, senza alcun tipo di costo aggiuntivo: di seguito trovate l'elenco completo di omaggi in arrivo su Xbox Game Pass.

Go Mecha Ball

Harold Halibut

The Rewinder

Turnip Boy Robs a Bank

Harold Halibut potrà essere giocato esclusivamente su Xbox Series X|S, mentre tutti gli altri titoli della raccolta saranno disponibili anche sulle console Xbox One.

Curiosamente, pare che per nessuno di questi 4 giochi gratuiti sia prevista una versione in Cloud: anche se siete iscritti a Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) dovrete dunque "accontentarvi" del download su console.

In compenso, dato che non vi è alcuna release al day-one, vi basterà una semplice iscrizione a Game Pass Standard per approfittare di tutti questi nuovi omaggi tra poche ore.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, nessun titolo tra questo poker selezionato è attualmente disponibile per il download, ma i nuovi giochi gratuiti dovrebbero essere sbloccati nel corso di questo tardo pomeriggio.

Come sempre, non possiamo fare altro che consigliarvi di tenere d'occhio le vostre applicazioni ufficiali su console per essere pronti a scaricarli il prima possibile.

Ma le novità di questa settimana non sono ancora finite: anche domani è in arrivo un altro folle gioco gratis, disponibile direttamente al day-one.

Novembre 2024 si sta rivelando particolarmente interessante per le nuove aggiunte del catalogo, ma purtroppo ci sono anche diversi addii importanti: vi suggeriamo di tenere particolarmente d'occhio i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass.