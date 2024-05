Black Ops 6 sarà disponibile gratis per tutti su Game Pass, senza piani esclusivi

Poche ore fa è arrivata finalmente l'ufficialità a una notizia che i fan di COD stavano aspettando fin dall'acquisizione di Activision Blizzard: l'ultimo capitolo della serie, Call of Duty Black Ops 6, sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass fin dal day-one.

L'annuncio è arrivato con un video ufficiale poche ore dopo che era già trapelato da una notifica inviata per errore ad alcuni utenti: tuttavia, nel video non venivano specificate le modalità con cui sarebbe stato disponibile il sesto episodio di Black Ops.

Le precedenti indiscrezioni sottolineavano infatti che Microsoft stava pensando ad alcuni correttivi per compensare l'arrivo della saga sparatutto: tra le ipotesi più accreditate, oltre a potenziali aumenti di prezzo, c'era anche la possibilità di introdurre un nuovo piano di abbonamento specifico.

Fortunatamente, almeno per quest'ultima ipotesi, sembra essere arrivata una smentita ufficiale: Geoff Keighley ha potuto infatti confermare che Call of Duty Black Ops 6 sarà disponibile per gli attuali piani di abbonamento, ovvero Console, PC e Ultimate (lo trovate su Amazon).

L'unica eccezione, per ovvi motivi, è il piano Core più economico che include solo una selezione limitata di giochi gratis e pensato prevalentemente per il multiplayer online, motivo per il quale sarà necessario fare un upgrade per godersi il nuovo Call of Duty fin dal giorno di lancio.

Se le indiscrezioni su eventuali cambiamenti fossero confermate, a questo punto diventerebbe decisamente più probabile un aumento di prezzo in vista nei prossimi mesi, anche se ovviamente ci auguriamo che non si riveli necessario.

Continueremo a monitorare la situazione e vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena avremo novità, ma i fan attualmente iscritti almeno potranno essere sicuri di non dover passare a un nuovo piano.

Nel frattempo, in attesa di conferme ufficiali, sembra che Black Ops 6 non sia destinato a essere un gioco esclusivo per le console next-gen.