Xbox Game Pass Core sta già mandando in confusione i fan

Dopo i leak arrivati nella scorsa giornata, alla fine è arrivata la conferma ufficiale da parte di Microsoft: dal 14 settembre sarà disponibile Xbox Game Pass Core, un nuovo piano più economico del servizio in abbonamento che raccoglierà l'eredità di Live Gold.

Un piano che includerà non solo la possibilità di giocare online in multiplayer, ma anche diversi giochi gratis selezionati dal catalogo: una modifica che comporterà anche l'addio di Games With Gold, per la verità nell'aria da diverso tempo.

Advertisement

Xbox Game Pass Core si andrà a posizionare come il piano più economico previsto per le console di casa Microsoft, dato che costerà solo 6.99€ al mese, contro i 10.99€ di Game Pass Console e i 14.99€ di Game Pass Ultimate (lo trovate a un prezzo inferiore su Amazon).

Fin qui tutto chiaro? Non esattamente, secondo molti fan: Microsoft ci ricorda infatti che, se da un lato Game Pass Console offre la possibilità di accedere all'intero catalogo di giochi gratis — con unica eccezione dei titoli EA Play — dall'altro permetterà di farlo solo in single player, dato che Live Gold era offerto come servizio a parte.

Con quest'ultima scelta, per poter dunque giocare con il multiplayer online e con tutti i titoli di Xbox Game Pass, servirà ugualmente iscriversi al piano Ultimate: come segnalato da Pure Xbox, questa differenza ha inevitabilmente mandato in confusione gli utenti, che non sanno spiegarsi come mai il multiplayer non sia incluso su Game Pass Console, ma sia invece incluso in un piano dal costo inferiore.

Inoltre, se in Italia la differenza di prezzo appare particolarmente netta, non si può dire lo stesso dei prezzi americani, dove Xbox Game Pass Core verrà proposto a solo un dollaro in meno rispetto a Game Pass Console, facendo sembrare quest'ultimo quasi inutile.

Game Pass Core: Allows Online Play

Game Pass Console: Does Not Allow Online Play



Who cleared this? — Lee Hammond (@StopItRawr) July 17, 2023

Del resto, il termine "Core" lascia intendere che siano inclusi solo gli aspetti più importanti di Xbox Game Pass. Ma il multiplayer è a tutti gli effetti una feature in più, assente da Game Pass Console: vedremo se arriveranno ulteriori modifiche o una maggiore chiarezza da Microsoft in merito.

Nel frattempo, cerchiamo di fare anche noi chiarezza una volta per tutte: se volete giocare in multiplayer online, dovrete iscrivervi a Xbox Game Pass Core o Game Pass Ultimate. Altrimenti, se volete semplicemente accedere all'intero catalogo (senza EA Play), basterà iscriversi a Xbox Game Pass Console.

Presto potrebbe arrivare anche un ulteriore piano, pensato per le famiglie o i gruppi di amici: la prima fase di test sta per essere interrotta e siamo in attesa di scoprire se sarà implementata ufficialmente nelle prossime settimane.

Cogliamo comunque l'occasione per ricordarvi che, se non siete mai stati iscritti al servizio, c'è una grandissima offerta per voi: potete provare il primo mese di Xbox Game Pass a solo 1 euro.