Xbox Game Pass avrebbe già svelato un nuovo gioco gratis di giugno

Siamo in attesa di scoprire la seconda ondata di giochi gratis per il mese di giugno su Xbox Game Pass, che presumibilmente dovrebbe essere svelata già nella prossima settimana, ma nel frattempo potrebbe essere già arrivato un reveal con netto anticipo.

Il servizio in abbonamento (che trovate scontato su Amazon) ha infatti inviato per errore una notifica ad alcuni giocatori che segnalerebbe la disponibilità di un nuovo gioco gratis.

Ovviamente il titolo in questione non è ancora disponibile, ma la notifica suggerirebbe che il suo arrivo potrebbe essere molto vicino: si tratterebbe di My Time at Sandrock, un simulatore agricolo con alcuni elementi da gioco di ruolo.

La produzione di Pathea Games si andrebbe così ad unire al suo predecessore My Time at Portia, che è invece già disponibile per il download su Xbox e PC.

Come pubblicato nel forum Reddit dedicato a Xbox Game Pass (via r/GamingLeaksAndRumors) la notifica sembrerebbe essere stata inviata per errore agli utenti brasiliani del servizio come gioco in tendenza, insieme ai già disponibili Octopath Traveler II e Isonzo, quest'ultimo aggiunto proprio pochi giorni fa.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Considerando che la notifica presentava proprio il logo di My Time at Sandrock, la sua inclusione nel servizio sembrerebbe a tutti gli effetti imminente, ma solo svelata con netto anticipo.

Se il tutto fosse confermato, è probabile che l'annuncio ufficiale arriverebbe già tra pochi giorni: nel frattempo, vi invitiamo come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per tutti gli aggiornamenti al riguardo.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che tra pochissimi istanti non saranno più disponibili ben 5 giochi gratis: nelle prossime ore dovrebbero dunque essere annunciati ufficialmente i prossimi titoli pronti a dire addio al servizio a fine giugno.

Come sempre, vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.