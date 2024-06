Xbox Game Pass, 5 giochi gratis dicono addio a metà giugno

In attesa di scoprire quali saranno tutti i nuovi giochi gratis in arrivo per questo mese su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento ha già aggiornato la lista di titoli che si preparano ad abbandonare il servizio, confermando che a breve non saranno più disponibili ben 5 videogiochi.

Come i fan ormai sapranno, il catalogo del servizio è in costante aggiornamento: ogni metà e fine mese, Game Pass è costretto a dover rinunciare a diverse produzioni, avvisando i fan con un periodo di circa due settimane di anticipo.

Advertisement

Di seguito trovate la lista completa con tutti i 5 giochi gratis che lasceranno Xbox Game Pass a partire dal 16 giugno 2024:

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 16 giugno 2024

Bramble: The Mountain King

High On Life

Rune Factory 4 Special

Spacelines from the Far Out

The Bookwalker: Thief of Tales

Tra i giochi più interessanti in uscita segnaliamo sicuramente High On Life, il folle sparatutto single player realizzato dall'autore di Rick and Morty che in occasione del suo lancio riuscì a battere tutti i record su Game Pass.

Tutti questi giochi gratis sono disponibili sia su console che su PC, oltre che con speciali versioni in Cloud per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon): la data della rimozione del servizio è già stata confermata direttamente dall'applicazione ufficiale su PC.

Non possiamo dunque che invitarvi a scaricare questi titoli e provarli finché siete ancora in tempo e prima che sia troppo tardi.

Se vorrete poi mantenere i vostri progressi, vi ricordiamo che potete approfittare di sconti del 20% su ognuna delle produzioni in catalogo.

Ovviamente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena saranno annunciati i nuovi giochi in arrivo a giugno: l'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, dato che già da domani saranno disponibili due nuovi titoli in catalogo.