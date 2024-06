Xbox Game Pass, disponibili 2 nuovi giochi gratis di giugno

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, da questo momento potete scoprire ben 2 nuovi giochi gratuiti, già disponibili per il download sulle vostre console e su PC.

La line-up della prima metà di giugno si conclude di fatto con questi due titoli, anche se la casa di Redmond ci ha già anticipato un altro titolo in arrivo per la prossima settimana.

Nel frattempo, da adesso potete già provare senza ulteriori costi aggiuntivi Isonzo e The Callisto Protocol, a patto naturalmente di essere iscritti a Xbox Game Pass.

Isonzo ci porterà a scoprire la cruenta guerra alpina della Prima Guerra Mondiale: sviluppato da BlackMill Games, si tratta di uno sparatutto in prima persona tattico con multiplayer 24vs24, ambientato interamente sulle alpi italiane.

Nella nostra recensione abbiamo sottolineato che le ambientazioni sono risultate particolarmente fedeli, ma la sua natura di gioco esclusivamente multiplayer e alcuni piccoli problemi l'hanno reso allo stesso tempo un gioco non esattamente adatto a tutti.

The Callisto Protocol è invece una delle release gratuite più interessanti di questo mese: ideato da Glen Schofield, autore della saga Dead Space, questo horror narrativo in terza persona ci porta a scoprire la storia di uno sfortunato prigioniero tra 300 anni nel futuro.

Il titolo non è stato purtroppo premiato a livello di vendite, al punto che Schofield ha detto addio al suo studio ed è già al lavoro su un nuovo progetto misterioso, ma si tratta comunque di un titolo più che valido: nella nostra recensione lo avevamo definito «una delle migliori partenze in assoluto per un nuovo franchise survival horror».

Sia Isonzo che The Callisto Protocol sono disponibili per il download gratuito sulle console Xbox e su PC, ma potrete giocarli anche in Cloud sui vostri dispositivi preferiti, se siete iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Vi aggiorneremo come sempre sulle nostre pagine non appena saranno disponibili i prossimi giochi gratis: nel frattempo, vi raccomandiamo di provare questi 5 titoli prima che lascino il catalogo.