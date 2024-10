Xbox Game Pass, adesso 6 giochi gratis dicono addio a fine ottobre

Brutte notizie per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: il servizio in abbonamento ha infatti aggiornato a sorpresa la lista di giochi gratis in uscita in queste ore, allungandola con un ulteriore titolo.

In occasione dell'annuncio della line-up della seconda metà del mese, Microsoft aveva confermato l'addio di 5 giochi gratis, ma in queste ore la lista si è allungata a ben 6 titoli.

Come segnalato da Pure Xbox, la lista di titoli gratuiti in uscita adesso include anche Dirt 5, gioco di corse automobilistiche off-road sviluppato da Codemasters e pubblicato da Electronic Arts.

Ricordiamo infatti che il catalogo di Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) e PC Game Pass include anche le selezioni di EA Play: ogni aggiornamento effettuato dal publisher si rifletterà, di conseguenza, anche sugli abbonamenti di casa Microsoft.

Evidentemente, Electronic Arts sarebbe pronta a rimuovere il gioco di corse automobilistiche anche dai propri cataloghi, ma dobbiamo comunque specificare che il publisher non ha ancora confermato l'effettiva rimozione dalla sua raccolta.

Dirt 5 è scaricabile gratuitamente sia su console che su PC, ma anche tramite un'apposita versione in Cloud riservata agli abbonati Ultimate: non possiamo che consigliarvi di recuperarlo il prima possibile, dato che dal 31 ottobre non sarà più disponibile.

In attesa di eventuali comunicati al riguardo, di seguito troverete la lista aggiornata di giochi gratis in uscita a fine ottobre:

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 31 ottobre

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud, Console e PC)

Headbangers (Cloud, Console e PC)

Inkulinati (Cloud, Console e PC)

Lonely Mountain’s Downhill (Cloud, Console e PC)

Mineko’s Night Market (Cloud, Console e PC)

Dirt 5 (Cloud, Console e PC)

Curiosamente, Pure Xbox segnala anche che per un breve periodo è stato aggiunto alla lista di giochi in uscita anche Like a Dragon Ishin, ma evidentemente si è trattato solo di un errore: dalle nostre ultime verifiche, questo capitolo di Yakuza non risulta infatti in rimozione.

C'è dunque la piccola possibilità che anche in questo caso possa essersi trattato di uno sbaglio: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora ci fossero novità.