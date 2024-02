Xbox Showcase 2024 è ufficiale: ecco quando si svolgerà il nuovo evento

Nelle scorse ore Microsoft ha finalmente fatto chiarezza sul futuro di Xbox, tranquillizzando i suoi fan nell'ultimo Podcast ufficiale: oltre a promettere un anno ricco di grandi uscite, ha infatti confermato che attualmente solo pochi giochi diventeranno multipiattaforma, ma questi non includono Starfield e nemmeno Indiana Jones.

Ci saranno poi grandi novità anche in casa Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), con i titoli Activision Blizzard che si stanno preparando a unirsi nel servizio in abbonamento: ad aprire le danze sarà Diablo IV, ma con il passare delle settimane sempre più giochi verranno resi disponibili.

E le novità non sono ancora finite, perché durante l'Xbox Podcast è stato già confermato un nuovo evento in arrivo: Microsoft ha infatti confermato l'Xbox Showcase 2024, la presentazione estiva dedicata ai più grandi giochi first e third-party in arrivo sulle sue console.

È già stato confermato anche che potremo scoprire questa nuova presentazione a giugno 2024, anche se non è stato ancora svelato il giorno esatto: lo scopriremo presumibilmente solo nelle prossime settimane.

Xbox ci ricorda che tra i tanti giochi previsti nel corso dell'anno scopriremo Senua's Saga Hellblade II, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Avowed, Ara History Untold e Towerborne: molti di questi potrebbero dunque rivelarsi grandi protagonisti del nuovo show.

Potrebbe essere anche l'opportunità ideale per scoprire tutte le novità in arrivo dal lato hardware, dato che la casa di Redmond ha promesso «il più ampio balzo in avanti tecnico»: non è chiaro se ci si riferisse solo a una console next-gen o magari anche all'ipotetica Xbox portatile, un'idea che stuzzicherebbe non poco i piani alti.

Ovviamente per il momento si tratta puramente di speculazioni e non sappiamo con certezza cosa sarà mostrato durante il nuovo evento di giugno: non possiamo che invitarvi a segnare questo mese sul vostro calendario e di continuare a seguirci per tutte le ultime novità.