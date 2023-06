Starfield e il "caso disco": arriva la risposta di Bethesda

Nelle ultime ore il "caso disco" di Starfield ha dominato le discussioni in rete sull'ultima opera in arrivo da Bethesda: un commento del team di supporto aveva infatti lasciato intendere che anche le edizioni fisiche avrebbero incluso solo un codice digitale.

Una risposta che sembrava però essere frutto di un semplice fraintendimento, dato che nelle giornate precedenti erano arrivate risposte differenti e che, in base alle polemiche, Bethesda aveva poi deciso improvvisamente di cancellare il post in questione.

Le polemiche hanno "costretto" Todd Howard e tutto il suo staff a far chiarezza una volta e per tutte sulla questione: come segnalato da Eurogamer.net, il sito ufficiale di Starfield si è infatti aggiornato nelle scorse ore inserendo un chiarimento importante sulle edizioni fisiche.

La pagina in questione fa infatti riferimento alle diverse edizioni ordinabili del gioco, sottolineando che la Standard Edition è anche quella inclusa su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) e che, in edizione fisica, include il disco di gioco per le versioni Xbox.

Discorso diverso invece per le edizioni PC, dove invece Starfield seguirà lo stesso trend ormai adottato da quasi tutti i giochi per computer: l'edizione fisica includerà soltanto un codice per scaricare il titolo sui vostri dispositivi.

Il caso sembra dunque essere chiuso una volta per tutte: i fan Xbox che vorranno avere il disco fisico di Starfield potranno semplicemente acquistare l'edizione standard del gioco.

Resta ovviamente da valutare quanto gli sviluppatori sceglieranno di continuare a supportare il mercato fisico: proprio nelle scorse ore, un publisher ha già annunciato la sua intenzione di rendere a tiratura limitata questa tipologia di copie, concentrandosi sempre di più sul digitale.

In seguito alla vicenda legale che ha visto scontrarsi Xbox e la FTC, è emerso un dettaglio molto interessante: Starfield era inizialmente previsto come esclusiva PS5, ma l'acquisto del gruppo Bethesda da parte di Microsoft ha cambiato del tutto i piani.