Il gigante di Redmond si trova nuovamente al centro di una controversia che mette in luce l'approccio aziendale nei confronti dell'intelligenza artificiale e della gestione delle risorse umane.

Mike Matsel, responsabile dello sviluppo grafico di Xbox, ha scatenato una tempesta di critiche sui social media dopo aver pubblicato un annuncio di lavoro accompagnato da un'immagine generata dall'AI che molti hanno definito inappropriata e di scarsa qualità (tramite Eurogamer).

La vicenda assume contorni ancora più delicati se considerata nel contesto dei recenti licenziamenti che hanno colpito diversi studi di sviluppo della divisione gaming di Microsoft. L'episodio che ha fatto discutere è nato da un post pubblicato su LinkedIn nel weekend, dove Matsel cercava candidati con esperienza in driver di dispositivi, performance GPU e sistemi di validazione ingegneristica.

L'immagine allegata mostra una donna intenta a digitare al computer, con il testo dell'annuncio visualizzato sul retro del monitor - un dettaglio che ha immediatamente tradito l'origine artificiale del contenuto e ha suscitato reazioni sarcastiche da parte degli utenti.

Il momento scelto per questo annuncio non poteva essere più infelice. All'inizio del mese, Xbox ha infatti proceduto a significativi tagli di personale che hanno interessato diversi sviluppatori di giochi, tra cui Zenimax Online Studios, Rare, The Initiative e altri studi.

Questa ondata di licenziamenti ha lasciato cicatrici profonde all'interno della comunità di sviluppatori e ha sollevato interrogativi sulla direzione strategica della divisione gaming di Microsoft.

Per altro lo stesso Matsel aveva fatto un post similae per quanto riguarda le intelligenze artificiali, suggerendo alle persone licenziate di farsi aiutare dalle intelligenze artificiali, anche per un supporto psicologico.

La controversia sollevata dal post di Matsel evidenzia una contraddizione fondamentale nella strategia aziendale: mentre da un lato si riducono le risorse umane puntando sull'automazione, dall'altro si continua a cercare talenti specializzati per ruoli che richiedono competenze tecniche avanzate.

Vedremo se l'azienda riuscirà a riconquistare il pubblico a questo punto, magari in uno dei prossimi eventi.