Xbox non sta vivendo un grandissimo periodo, bisogna dirlo, e il Tokyo Game Show 2025 sarà il prossimo palcoscenico su cui l'azienda statunitense proverà a dire la sua per tentare di riconquistare il pubblico.

La prossima edizione del Tokyo Game Show, in programma dal 25 al 28 settembre 2025, si annuncia come la più grande manifestazione di sempre nella storia della convention, con cifre che superano ogni record precedente.

Ben 772 aziende provenienti da 46 paesi diversi occuperanno 4.083 stand, un incremento straordinario rispetto ai 3.252 stand dell'edizione 2024 che già aveva stabilito un primato.

Tra le centinaia di espositori confermati dal sito ufficiale dell'evento, spiccano nomi di primo piano come Sony, Sega, Square Enix, Capcom e Konami, e tra queste ci sarà anche Microsoft con la sua divisione gaming.

La casa di Redmond ha infatti confermato la sua partecipazione con l'obiettivo di presentare nuove informazioni sui titoli Xbox e possibili annunci di progetti inediti per la piattaforma (tramite Windows Central).

Nell'edizione 2024 di Tokyo Game Show, Xbox aveva presentato il porting di Final Fantasy Pixel Remaster, il promettente JRPG indie Threads of Time ispirato a Chrono Trigger, e l'arrivo della serie Starcraft su PC Game Pass, ma oggi Xbox si trova ad affrontare una fase decisamente più complessa.

La divisione gaming di Microsoft ha subito negli ultimi mesi una serie di colpi devastanti che hanno minato la fiducia della community. L'azienda ha infatti proceduto al licenziamento di oltre 9.000 dipendenti, ha chiuso lo studio che stava lavorando al reboot di Perfect Dark, e ha cancellato diversi progetti tra cui Everwild di Rare, un nuovo IP di ZeniMax, e un titolo di Romero Games senza nemmeno informare preventivamente gli sviluppatori.

Chissà se, in questa occasione, ci saranno altri lanci per Game Pass che daranno ulteriori motivi per fomentare la discussione sul servizio in abbonamento.