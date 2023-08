Xbox annuncia una "nuova" console a tema One Piece Netflix

Xbox è tornata con un'altra splendida console in edizione limitata, questa volta nata dalla collaborazione con Netflix.

Senza nulla togliere alle classiche Xbox Series X e Series S (quest'ultima disponibile su Amazon), questa nuova versione farà felici i fan di One Piece.

Di recente Microsoft ha anche lanciato i pre-ordini per i rivestimenti ufficiali di Series X, ovvero delle scocche protettive che vi permettono di personalizzare la console.

La Casa di Redmond ha ora dato vita a una console e un controller della Series X dedicati agli appassionati dell'anime, come riportato anche da GamingBible.

One Piece è infatti sbarcato ufficialmente su Netflix oggi, 31 agosto. Ispirata all'omonima serie anime, lo show è incentrato su Monkey D. Luffy e la sua ciurma di pirati che cercano di trovare l'ultimo tesoro del mondo.

La serie ha già ottenuto un rispettabile punteggio di critica del 79% su Rotten Tomatoes e un punteggio di pubblico del 96%.

In concomitanza con l'uscita della serie, Xbox ha creato due splendide console, controller e supporti One Piece Series X in edizione limitata.

Non sono disponibili per l'acquisto, ma è possibile partecipare alla vincita dei bundle sulla pagina X di Xbox.

Per partecipare, è necessario seguire Xbox e retwittare il post utilizzando l'hashtag #OnePieceXboxSweepstakes.

Per partecipare è necessario essere maggiorenni, mentre il concorso termina il 18 settembre 2023.

Alla chiusura dello stesso, i vincitori saranno selezionati entro sette giorni da tale data e avvisati via DM entro 14 giorni. È necessario in ogni caso rimanere follower di Xbox per almeno 21 giorni dopo il periodo di partecipazione.

Parlando di console in edizione limitata, il modello dedicato a Starfield riprende quello che abbiamo visto anche sul controller e le cuffie dedicati al gioco di Bethesda, Starfield.

Inoltre, oggi è l'ultimo giorno in cui sarà disponibile la promozione Games With Gold: ecco come riscattare 15 giochi gratis prima dell'addio.