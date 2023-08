Games With Gold, ultimo giorno per riscattare 15 giochi gratis

Oggi 31 agosto è ufficialmente l'ultimo giorno di vita del servizio Xbox Live Gold, che ha accompagnato le console di casa Microsoft per tantissimi anni: di conseguenza, sarà chiusa anche la promozione Games With Gold, che ha permesso di riscattare diversi giochi gratis ogni mese.

Una promozione che spesso non aveva ricevuto il consenso del pubblico nelle ultime settimane, a causa di un innegabile calo qualitativo arrivato in seguito alla rinuncia dei giochi gratuiti per Xbox 360: motivo che ha spinto Microsoft a ripensare l'intero servizio, annunciando l'arrivo di Xbox Game Pass Core.

Si tratta di un'offerta che continuerà a proporre il multiplayer online, ma allo stesso tempo includerà anche una selezione di giochi gratis da Xbox Game Pass: ovviamente, rispetto all'abbonamento completo (che trovate su Amazon) non sarà possibile avere a disposizione tutti i titoli, ma solo quelli appositamente scelti per il servizio.

L'addio di Games With Gold significa anche che non sarà più possibile riscattare ben 15 giochi gratuiti: questi includono non solo gli ultimi due omaggi mensili, ma anche tutta una serie di regali "nascosti" rimasti riscattabile con un abbonamento Gold.

Alcuni di essi sono disponibili anche tramite lo store italiano, mentre in altri casi era necessario accedere a una versione differente di Xbox Store tramite browser — senza alcuna VPN necessaria — per procedere al riscatto.

Ma dall'1 settembre non dovrebbe essere più possibile aggiungerli alla vostra raccolta: per questo motivo, abbiamo deciso di riproporvi la lista completa di giochi gratuiti di Games With Gold che abbiamo individuato, con tutti i link corretti per procedere ad aggiungerli al vostro account.

Games With Gold: tutti i giochi gratis da riscattare

Non abbiamo la certezza che questi omaggi continueranno a essere proposti anche dopo la "morte" di Games With Gold: per questo motivo, vi invitiamo a riscattarli prima che sia troppo tardi.

In attesa di scoprire quali saranno gli omaggi di settembre sul nuovo servizio in abbonamento, vi ricordiamo che su Xbox Game Pass è già stato reso disponibile a sorpresa un nuovo gioco gratis.