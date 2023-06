Il controller di Starfield per Xbox in pre-order su Amazon

Sono finalmente stati aperti i preorder per lo splendido controller wireless Xbox in edizione limitata dedicato a Starfield. Tra le peculiarità estetiche di questo controller troviamo i grilletti trasparenti, impugnature bicolore progettate per assomigliare ai pannelli di un'astronave, una croce direzionale ibrida in bronzo metallizzato e un marchio colorato ispirato alla Costellazione intorno al pulsante Xbox.

Il controller wireless Xbox è dotato sia della tecnologia Xbox Wireless che del Bluetooth. Grazie a queste caratteristiche, è possibile utilizzarlo su una vasta gamma di dispositivi, tra cui le console Xbox One, Xbox Series X|S e i sistemi con Windows 10 e Windows 11, oltre a smartphone e tablet.

Uno degli elementi chiave del controller Xbox wireless è un pulsante specificatamente progettato per catturare screenshot e registrare video, facilitando così la conservazione e la condivisione dei vostri momenti di gioco più entusiasmanti.

Offre anche la flessibilità di personalizzare l'assegnazione dei tasti, rendendolo versatile per ogni tipo di giocatore, e potrete inoltre ascoltare l'audio del gioco direttamente dalle vostre cuffie con jack audio da 3,5 mm, grazie a un apposito connettore situato nella parte inferiore del controller Xbox wireless.

Il controller wireless Xbox Starfield Special Edition sarà disponibile dal 16 giugno 2023. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

