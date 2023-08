Xbox Activision, la trattativa con la CMA è alle fasi finali: c'è una data

Siamo ormai entrati ufficialmente nelle fasi finali di quella che verrà ricordata come una delle acquisizioni più problematiche e longeve della storia videoludica: dopo le iniziali opposizioni, la CMA britannica è tornata a discutere con Xbox e Activision Blizzard per trovare una soluzione che soddisfi tutti.

La vicenda è ormai nota: l'ente antitrust del Regno Unito aveva deciso di bloccare l'affare per via di preoccupazioni legate a un possibile monopolio nel settore del Cloud Gaming, complice l'enorme importanza di Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Advertisement

Tuttavia, dopo l'importantissima vittoria contro la FTC statunitense, la CMA aveva deciso di mettersi d'accordo con Microsoft per stabilire una "tregua", tornando così al tavolo delle trattative e facilitando la chiusura dell'affare in tutto il mondo.

Come segnalato da Pure Xbox, adesso siamo ufficialmente entrati nella fase finale dell'operazione nel Regno Unito: lo scorso 25 luglio Microsoft ha infatti inviato il rapporto finale sull'acquisizione, in cui vengono approfondite tutte le problematiche messe in luce dalla CMA nel tentativo di trovare una soluzione.

La stessa autorità britannica ha sottolineato come si tratti di un processo inusuale, ma che faceva parte dell'accordo stretto con la casa di Redmond: adesso qualunque altra entità avesse qualcosa da aggiungere avrà tempo fino al 4 agosto per segnalare eventuali commenti.

La decisione finale dovrebbe invece arrivare entro il 29 agosto, giornata in cui dovremmo sapere con certezza se il Regno Unito approverà o meno l'affare Xbox Activision Blizzard.

Una volta conclusa questa operazione, potrebbe arrivare il momento di una nuova trattativa con la FTC per non arrivare a uno scontro faccia a faccia, anche se tecnicamente parlando Microsoft ha già ottenuto un'importantissima vittoria negli Stati uniti.

Tenendo conto di queste nuove date, la casa di Redmond si aspetta di poter chiudere l'acquisizione entro il 18 ottobre, giornata stabilita come nuova deadline dopo l'estensione dell'accordo: vi terremo prontamente aggiornati con tutte le ultime novità.