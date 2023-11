Wild Hearts, il monster hunter di EA, a soli 14€! DA NON PERDERE!

Wild Hearts, il coinvolgente gioco di caccia di Electronic Arts, ispirato a Monster Hunter, è un titolo che merita di essere giocato, specialmente per la sua avvincente esperienza multiplayer. Se aspettavate il momento giusto per acquistarlo a un prezzo ridotto, ecco arrivare l'opportunità perfetta: grazie al Black Friday, il gioco è ora in offerta su Amazon a soli 14,97€, uno dei migliori prezzi mai visti, almeno per l'edizione PS5!

Wild Hearts, chi dovrebbe acquistarlo?

Wild Hearts è l'ideale per gli amanti dei giochi cooperativi. Se cercate un gioco impegnativo e duraturo, che offra ore di divertimento sia in solitario che con amici, Wild Hearts è la scelta perfetta. Per gli appassionati di farming e progressione, il gioco offre un'ampia gamma di attività e equipaggiamenti da scoprire, inserendosi nella tradizione di titoli famosi come Monster Hunter o Toukiden.

Il gioco offre un'esperienza avvincente grazie al suo sistema di caccia e un'azione ben bilanciata con elementi ruolistici, rendendolo godibile da soli ma ancora più divertente in squadra con altri giocatori.

Nonostante un lancio non esaltante, Wild Hearts è un titolo che consigliamo a chi cerca un'esperienza solida da condividere con amici. Con un prezzo conveniente sotto i 15 euro, questa è un'occasione da cogliere, soprattutto considerando i numerosi aggiornamenti gratuiti rilasciati da EA, che hanno arricchito il gioco dal lancio.

