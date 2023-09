WD_BLACK SN850 1TB, SSD perfetto per PS5, ora quasi a metà prezzo! 49% di sconto!

Se siete alla ricerca di un upgrade per la vostra PS5 che vi catapulti in una nuova dimensione di gioco, non cercate oltre! L'SSD WD Black SN850 da 1TB è la soluzione perfetta e ora è disponibile a un prezzo stracciato su Amazon: soli 119€, ben lontano dal prezzo di listino di 234,99€. Sì, avete letto bene, stiamo parlando di uno sconto del 49% su uno dei dispositivi di archiviazione più veloci e affidabili sul mercato.

L'SSD WD Black SN850 da 1 TB, con il supporto della connessione PCI Express 4.0, raggiunge impressionanti velocità di lettura sequenziale fino a 7.000 MB/s, garantendo un caricamento fulmineo di asset di gioco e applicazioni software.

Per un controllo completo e personalizzato, l'applicazione WD Black Dashboard offre funzionalità avanzate per monitorare la salute dell'unità e affinare ulteriormente la vostra esperienza di gioco. Anche se è ottimizzato per PCIe 4.0, l'SSD è retrocompatibile con standard precedenti, come il diffuso PCIe 3.0, sebbene con prestazioni leggermente ridotte.

Ideale per espandere la capacità di archiviazione della vostra PS5, l'SSD WD Black SN850 soddisfa tutti i criteri specificati da Sony, rendendolo un'aggiunta perfetta all'ecosistema della console di ultima generazione.

