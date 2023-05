Hogwarts Legacy su PS4 gira meglio di quanto possiate pensare

Il successo di Hogwarts Legacy continua, visto che a pochi mesi dal debutto su console current-gen e PC è tempo della versione per console old-gen.

Il titolo sviluppato da Avalanche (che potete fare vostro su Amazon a prezzo davvero interessante) ha divertito gli appassionati al Wizarding World.

Il gioco ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, e i numeri delle vendite registrate in Europa sono lì a testimoniarlo.

Ora, però, come riportato anche da Push Square, sembra che la versione PS4 del gioco giri sorprendentemente bene.

In molti si domandavano infatti se l'open world così vasto - con il grande castello di Hogwarts da esplorare e le aree circostanti - avrebbero funzionato anche in versione last-gen.

Fortunatamente, tali preoccupazioni sembrano essere infondate, dato che l'analisi tecnica del day-one di ElAnalistaDeBits rivela che si tratta di un porting di qualità.

Se giocate a Hogwarts Legacy su una PS4 base, avrete una risoluzione di 900p a 30 fotogrammi al secondo, ma sbloccandola potrete raggiungere i 50fps.

Su PS4 Pro, invece, la risoluzione è di 1080p con gli stessi 30 fps. È possibile raggiungere i 60 fps in interni, tuttavia, se si sblocca il framerate.

Negli esterni, invece, il frame rate raggiunge un massimo di 45fps. Rispetto ai cinque secondi di caricamento di PS5, PS4 e PS4 Pro impiegano circa 40 secondi per superare le schermate di caricamento.

Per quanto riguarda la grafica, è ovvio che si perde un po' di qualità per quanto riguarda la grafica generale, la distanza degli oggetti e l'illuminazione, ma i risultati su PS4 non sono poi così lontani da quelli ottenuti su PS5.

Ricordiamo inoltre che per festeggiare il lancio su PS4 e Xbox One, è stato appena rilasciato un mega aggiornamento per Hogwarts Legacy con oltre 500 fix.

Nel frattempo, segnaliamo che Avalanche Software ha già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A per console non ancora annunciato: potrebbe essere proprio il sequel di Hogwarts Legacy.