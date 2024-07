Warner Bros ha acquisito (ovviamente) gli autori di MultiVersus

A volte ci sono notizie che non sono notizie, ma vale comunque registrare in maniera formale il fatto che, da ora, Player First Games è il loro MultiVersus sono ora proprietà di Warner Bros.

Il picchiaduro in cui tutte le proprietà intellettuali di Warner Bros (e sono tante, come vedete su Amazon) se ne danno di santa ragione è ovviamente molto legato alla major, che ora ha deciso di tenerselo direttamente in casa.

Warner Bros. Games ha annunciato (tramite VGC) l'acquisizione dello studio Player First Games, un mossa strategica mira a rafforzare l'impegno dell'azienda nel settore dei videogiochi e a garantire un futuro solido per il franchise di MultiVersus.

Il quale già di suo non è certamente florido, visto che il ritorno del titolo non è stato esattamente entusiasmante, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione in cui vi avevamo detto che «MultiVersus ci ha lasciato decisamente con l'amaro in bocca: per motivi che probabilmente non capiremo mai del tutto, Player First Games ha deciso di ricreare da zero un gioco che già funzionava adeguatamente, complicandosi inutilmente la vita.»

MultiVersus è stato lanciato come beta aperta nel luglio 2022, diventando con facilità un fenomeno con oltre 143mila giocatori su Steam il primo giorno. Nel primo mese il gioco ha raggiunto oltre 20 milioni di download, dimostrando il suo forte impatto iniziale.

Tuttavia, nonostante questo promettente inizio, il numero di giocatori attivi è drasticamente diminuito nei mesi successivi, fino a scomparire per poi riapparire poco tempo fa. L'acquisizione di Player First Games da parte di Warner Bros. Games rappresenta un importante passo avanti per entrambe le parti.

Il co-fondatore e direttore del gioco, Tony Huynh ha dichiarato:

«Siamo entusiasti di unirci alla famiglia di Warner Bros. Games e continuare a sviluppare MultiVersus. Questa acquisizione ci permetterà di accedere a risorse e supporto che ci aiuteranno a realizzare la nostra visione per il gioco.»

Tra queste c'è anche il contributo per la pubblicazione di tanti contenuti nuovi, come quelli della Stagione 2 che hanno svelato anche Samurai Jack: qui trovate i dettagli.

Warner Bros. Games, dal canto suo, ha espresso grande fiducia nel potenziale futuro di MultiVersus. L'azienda ha dichiarato che «Player First Games ha dimostrato una straordinaria capacità di creare esperienze di gioco coinvolgenti e innovative», e vedremo cosa questo gruppo sarà capace di creare, ora, anche in relazione agli obiettivi aggiornato da Warner Bros.