MultiVersus svela la Stagione 2, con Samurai Jack e la novità più attesa

Dopo un rilancio decisamente burrascoso, MultiVersus sta ascoltando attentamente le richieste dei fan implementando miglioramenti in ogni patch, ma è già arrivato il momento di iniziare a pensare alla prossima stagione.

Tra pochi giorni inizierà ufficialmente la Stagione 2, che è stata annunciata ufficialmente da Player First Games e Warner Bros. durante l'EVO 2024.

La nuova stagione sarà disponibile a partire dal 23 luglio e accoglierà il ritorno dei match classificati, per gli amanti del multiplayer competitivo.

Ma sarà rilasciato anche un nuovo personaggio che, come accaduto per Jason Voorhees, dovrebbe essere offerto all'interno del nuovo Season Pass: si tratta di Samurai Jack, leggendario protagonista dell'omonima serie ideata da Genndy Tartakovsky.

Il samurai perso nel tempo appartiene alla classe "Picchiatore" ed è stato svelato approfonditamente con un primo trailer gameplay, che vi allegheremo qui di seguito:

Con un breve teaser è stato anche svelato che nel corso della Stagione 2 sarà rilasciato un secondo personaggio: si tratta di Beetlejuice, che arriva giusto in tempo per celebrare l'imminente uscita del sequel al cinema (trovate il primo film di Tim Burton su Amazon).

Proprio come accaduto per l'Agente Smith, sembra che Beetlejuice verrà rilasciato solo in seguito come ricompensa anticipata per aver completato un numero adeguato di Fenditure: di conseguenza non sarà disponibile immediatamente al lancio.

MultiVersus ha anche annunciato che la modalità classificata permetterà di sbloccare alcune ricompense esclusive in base al rank ottenuto: tra queste ci sono anche speciali skin proprio per Samurai Jack.

A meno che non arrivino novità durante la stagione stessa, ci saranno dunque solo 2 nuovi personaggi giocabili: il team di sviluppo sembra volersi concentrare più sulla qualità del prodotto che sulla quantità di personaggi da giocare.

Siamo però certi che l'arrivo di Samurai Jack in particolare sarà accolto con favore dalla community: non possiamo che invitarvi ad iniziare ad allenarvi per prepararvi a una nuova stagione.

Nella nostra recensione avevamo sottolineato che il ritorno del free-to-play è stato decisamente caotico: anche se il gameplay resta comunque divertente, alcune mancanze e l'aggressività delle microtransazioni ci aveva fatto storcere un po' il naso.

Sembra che Player First Games si stia però impegnando seriamente per risollevare il suo ambizioso crossover: speriamo dunque che anche la Stagione 2 prosegua sulla giusta strada.